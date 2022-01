METAK U VUČIĆA NA OTVARANJU FABRIKE?! Otkriveni detalji plana atentata na predsednika

Atentat na Aleksandra Vučića bio je detaljno i temeljno planiran, a organizatori su planirali da predsednik Srbije bude ubijen na nekom javnom događaju, ekskluzivno saznaje Srpski telegraf iz istrage.

Kako su procenili ljudi koje su angažovali Radoje Zvicer, vođa "kavčana", Vučić je najranjiviji kada je među narodom.

MNOGO JE PRIMERA

- Plan je bio da metak iz snajpera u Vučića bude ispaljen na nekom događaju tokom februara. A pošto se zna koliko je često predsednik na terenu, jasno je da su mogli da biraju i sačekaju najbolju priliku. Samo u narednom mesecu, naime, Vučić bi trebalo da prisustvuje na nekoliko većih i ko zna koliko manjih događaja poput otvaranja pogona i fabrika, puteva, tu je i obeležavanje Sretenja 15. februara i tako dalje - objašnjava sagovornik Srpskog telegrafa iz istrage.

Prema rečima stručnjaka za bezbednost, nema nikakve sumnje da su tokom javnih događaja državnici najranjiviji. Nije nimalo slučajno što su se kroz istoriju atentati upravo organizovali na takvim skupovima. Setimo se samo ubistva Kenedija, Martina Lutera Kinga i mnogih drugih, atentata na papu...

Ljuban Karan, bivši potpukovnik KOS, potvrđuje da je najveći broj atentata na državnike izveden napolju, kada je mnogo teže organizovati obezbeđenje štićene ličnosti, posebno kada su u pitanju javne manifestacije s dosta ljudi.

- Prilikom takvih atentata najčešće se koristi snajper jer moderni modeli imaju strahovito dobru optiku i veliki domet, municija za snajper je modernizovana, pojačana su punjenja i velika je preciznost i domet zrna. Ubistvo s distance snajperom je lakše za samog teroristu. Niko ga ne vidi, samo se čuje pucanj i on je već u bekstvu. Obezbeđenje koje štiti našeg predsednika ima i problem što je on visok i uvek štrči iznad njih, pa se i to mora uzeti u obzir kada se planira zaštita predsednika - upozorava naš sagovornik.

VIŠE PRSTENOVA

Jasmina Andrić, stručnjak za bezbednost, objašnjava da svaka važna ličnost, a posebno državnici, ima više prstenova obezbeđenja, posebno na otvorenom:

- Zadatak obezbeđenja, međutim, nije lak jer otvoren prostor daje velike manevarske mogućnosti za atentatore. Osim više lokacija za postavljanje i sakrivanje snajpera ili drugog oružja i udaljavanja s lica mesta posle izvršenog atentata, na otvorenom prostoru je mnogo lakše. S obzirom na to da se bliže izbori, a na osnovu postojećih operativnih saznanja, trebalo bi povećati mere bezbednosti predsednika na javnim skupovima.

Podsetimo, pojedini detalji planiranog atentata na Vučića procurili su prethodnih dana, pa smo tako saznali da je u najužem krugu izvršilaca i pomagača bilo sedam imena iz dve zemlje, kao i da je snajperska puška trebalo u delovima da bude uneta u Srbiju i to legalno i onda ovde sklopljena. Logistiku bi atentatorima, kako je predviđeno, u našoj zemlji dali vojnici klana Belivuk-Miljković koji su ostali na slobodi. Navodno, otkriven je i štek-stan u kom bi se krio pucač.

