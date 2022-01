MOGUĆA PROMENA NAČINA ČUVANJA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Kompletno obezbeđenje pod detaljnom analizom!

Ukoliko se ustanovi da je tu bilo propusta koji bi omogućili da se atentat izvede, menjaće se procedura obezbeđivanja šefa države, a svakako će ono i brojčano biti pojačano, objašnjavaju stručnjaci.

Nakon informacija iz Evropola da je pripreman atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića za prvu polovinu februara, i to na javnom skupu, snajperom ili izazvanom saobraćajkom u kojoj bi presreli njegovu kolonu, obezbeđenje šefa države biće detaljno analizirano, a vrlo moguće i izmenjeno u skladu s procenom nadležnih službi!

Ovo za Kurir kaže profesor na Fakultetu za bezbednost i narodni poslanik Zoran Dragišić.

- Nakon ovih saznanja koja je izneo i Evropol, a u kojima se do detalja navode planovi u vezi sa potencijalnim atentatom na predsednika Vučića, najpre će analitičari koji rade u službi koja je zadužena za bezbednost predsednika, pre svega Kobre, analizirati apsolutno sve detalje koji su do sada poznati. Ukoliko se ustanovi da je bilo propusta u samom obezbeđenju predsednika, te da je to bio način da se atentat izvede, onda će se menjati procedura obezbeđenja Vučića. Ukoliko se pak pokaže da u tom pogledu ne postoje nikakve manjkavosti, onda će njegovo fizičko obezbeđenje biti brojčano pojačano, a sigurno će uslediti i neke restrikcije u kretanju predsednika - navodi Dragišić.

On ukazuje da to zavisi od procene rukovodilaca koji su zaduženi za bezbednost predsednika države.

- Postoje tačne procedure, ali one su tajne. No, ne sumnjam u njih uopšte, to su vrhunske službe i profesionalci koji brinu o predsednikovom obezbeđenju - zaključio je Dragišić.

Opasan naum

Da je izvesno da će službe bezbednosti pojačano brinuti o bezbednosti predsednika, smatra i advokat Svetozar Vujačić, koji za Kurir poručuje da je tačno da već duži period postoje ozbiljne namere da se Vučić likvidira.

- Ni najmanje ne sumnjam u postojanje planova da se Vučić ubije. Podsećam da je ozbiljna namera postojala još prilikom otvaranja spomenika Stefanu Nemanji, jer je zbog same lokacije - plato je na čistini, a okružen je zgradama iz kojih je pogodno pucati - to bio pogodan trenutak. No, srećom, i tada su službe bezbednosti na vreme, da tako kažem, provalile naum atentatora i sprečeno je da do toga dođe. Na neko vreme su se pritajili, a sada vidimo da su nameravali da se opet aktiviraju. Zato bezbednosne mere moraju da budu na visokom nivou, jer je jasno da će oni koji žele smrt predsednika u toj nameri nastaviti da istrajavaju - smatra Vujačić.

Razrađen plan

Podsetimo, kako su pokazali podaci Evropola koje su obelodanili mediji, atentat na Vučića bio je detaljno isplaniran, tačno se znalo ko treba da puca iz snajpera, a ta osoba trebalo je u Srbiju da stigne preko teritorije Bosne i Hercegovine. Snajper kojim su nameravali da ubiju predsednika Srbije do naše zemlje bi stigao legalnim kanalima, u delovima, i uz prateću dokumentaciju. Ovde bi ubicu sačekala kompletna logistika, od obezbeđenog štek stana i oružja do podrške ljudi bliskih kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji je mentor i organizator atentata Radoje Zvicer u bekstvu, a za koga se sumnja da je lično izdao nalog za Vučićevo ubistvo.