'DIPLOMATSKO REŠENJE JE U INTERESU MOSKVE I VAŠINGTONA' Ostojić i Filipović saglasni da situacija u Ukrajini ne sme da ESKALIRA!

Ukrajina i Zapad optužuju Rusiju da je nagomilala desetine hiljada vojnika na granici, s namerom da izvrši invaziju, kao i da pokušava da destabilizuje situaciju u Rusiji. O aktuelnoj situaciji u Ukrajini u emisiji 'Pravac' autorke i voditeljke Ksenije Vučić govroili su Zoran Ostojić, novinar, i Aleksandar Filipović ekspert za međunarodnu politiku.

- Maligni uticaj rusije SAD posmatra kao korupciju, autoritarizam, Putinov uticaj. To Zapad tako posmatra, ali to su njihove stvari, i mi na to teško možemo da utičemo. Mene interesuje pogled iz Beograda na situaciju u Ukrajini. Zvanična politika Srbije je da idemo u EU a ne u ODKB - rekao je novinar Zoran Ostojić.

Kako kaže, najbolje bi bilo da SAD i Rusija nađu kompromisno rešenje.

- Svi se nadamo da će tu biti diplomatsko rešenje. Nešto će se dogovoriti, na krjau krajeva to je u interesu i Moskve, Vašingtona, Berlina i Brisela, i na kraju krajeva Kijevu. Meni je pogled iz Beograda izuzetno važan - naveo je on.

Prema njegovim rečima Beograd, odnosno Vlada Srbije će se naći u nezavidnoj situaciji ako dođe do invazije na Ukrajinu.

- Ako Putin pogazi meunarodne sporazume i ode na Kijev, Srbija će biti u nezgodnoj situaciji. Postavlja se se pitanje kako će se naša vlast ponašati sa aspekta međunarodnih pravnih sporazuma. A ako hoćemo u EU moraćemo da uvedemo sankcije Rusiji - rekao je Ostojić i dodao da će sigurno doći do povećanja cene gasa ako Srbija podrži sankcije.

Aleksandar Filipović, ekspert za međunarodnu politiku, rekao je gostujući u emisiji 'Pravac' da do oružanog sukoba nikako ne bi trebal oda dođe.

- Konflikt treba grdati ne kao sukob Ukrajine i Rusije, već kako sukob Vašingtona i Moskve. Ukrajina je tu poluga Amerike kojom oni nameravaju da nanesu pritisak Moskvi. To je i očekivnao s obzirom da Ameriku čeka važan zadatak obuzdavanja Kine. Najveći strah Vašingtona je rat na dva fronta, to jest, da se Kina i Rusija ujedine na isti front - kaže on.

On se osvrnuo na to da je cilj američke stručne javnosti da se napravi ujedinjeni fornt protiv Kine.