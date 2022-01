SRBIJA NE TREBA DA BRINE! Nedimović za Pink: Imamo dovoljno veštačkog đubriva! Država uvela i dve nove mere od IZUZETNE VAŽNOSTI za poljoprivrednike!

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je za TV Pink da je obezbeđeno đubrivo za predstojeću setvu, da će u naredne tri nedelje biti dodatnih količina, kao i da će Srbija ukupno imati 400.000 tona veštačkog đubriva.

Kako dodaje, bez veštačkog đubriva u 21. veku teško da može da bude dobrih prinosa.

- To traje 2 meseca godišnje, i imate profit. Što se tiče đubriva, to je posledica kretanja gasa, a uree nema bez gasa. Potpuno je očekivano da će doći do poskupljenja. Važno je reći da je Srbija obezbedila dosta količina veštačkog đubriva i da poljoprivrednici ne treba da brinu - rekao je ministar.

Kako obašnjava Nedimović, đubrivo se ranije izvozilo iz EU.

- Đubrivo se uvozi uglavnom, u poslednje vreme iz Rusije najčešće, ali je u nekom trenutku i taj uvoz blokiran, kao i što ide sa gasom. Oni su želeli prvo da obezbede sve za svoje potrebe, što je razumljivo. Mi smo se okrenuli novim tržištima. Do pre mesec dana, na berzi je veštačko đubrivo bilo nešto preko 950 dolara tona, a sada je spalo na oko 660 dolara za tonu - kaže Nedimović.

Kako dodaje, do pre dva meseca pričalo se i da đubriva neće biti, a sada je situacija drugačija.

- Đubrivo smo nabavili iz zemalja bliskog istoka. Libija, Uzbekistan, Azerbejdžan... - otkriva Nedimović.

Kako dodaje, ponuda veštačkog đubriva je bilo i iz Egipta, ali su cene bile basnosnomno visoke.

DVE VAŽNE MERE

Kako je objasnio pored nabavke đubriva, Srbija je išla na dve mere.

Prva mera se odnosi na beskamatne kredite kod poslovnih banaka za poljoprivrednike, sa rokom otplate do tri godine i mogućim grejs periodom do godinu dana, dok se druga mera odnosi na ukidanje carina od 10 odsto za nabavku đubriva sa tržišta trećih zemalja.

- Na primer, poljoprivrednik iz Kuzmina hoće da kupi đubrivo. On ode u poslovnu banku, a mi smo inače u saradnji sa 10 banaka... Podižete kredit, a država plaća kamatu, a vi ostatak razdužujete posle žetve. To je 70 do 80 evra jeftinije đubrivo. To znači da država na indirektan način daje subvenciju - priča Nedimović.

Pored toga, najavljena je i vanredna kontrola uvezenog đubriva i njegovog kvaliteta, kako se u ovoj situaciji ne bi došlo do bilo kakve vrste zloupotreba i nanošenja štete poljoprivrednicima.

- Ukinute su i carine. Pomažemo finansijski, i poljoprivrednici ne treba da brinu tamo u martu i aprilu - rekao je Nedimović.

SRPSKA HRANA JE ZDRAVA

Govoreći o organskoj hrani, Nedimović objašnjava da je u Srbiji hrana zdrava, a dokaz je veliki izvoz za strana tržišta.

- 93 procenta je skočio izvoz srpske zdrave hrane u svet u zadnje dve godine. Mi smo pre 8 godina, izvozili 3 ipo miliona dolara, a sada preko 65 milona - kaže Nedimović.

Nedimović otkriva da se najviše izvozi u Nemačku i SAD.

- Nemačka 31 odsto, a 13,1 procenat ide u SAD. To su društva koja vole zdravo. Nama je cilj da još više izvozimo - objašnjava Nedimović.

SRPSKA SOJA NIJE GMO

- I kada je u pitanju soja, srpska je najzdravija, nije GMO. Kupuju kod nas jer nije GMO. Mi dosta i za farmaceutske industrije izvozimo. Mađarske kolege traže od nas pelcer kako da se vrate, da ne budu više GMO - objašnjava Nedimović.

Kako dodaje, Kinezi su zatražili pomoć od Srbije, povodom jedne bolesti sa kojom se Srbija izborila pre 10 godina.

- Uputićemo ih kako smo se mi borili sa tim, ponudili smo pomoć, smernice... - priča Nedimović

DANAŠNJA POSETA MINISTARA ALBANIJE I SEVERNE MAKEDONIJE SRBIJI

Kako Nedimović kaže, danas će Srbija pokazati kako više roba ne stoji na granicama, već se sve brzo rešava, i roba bez ikakvih problema stiže od tačke a do tačke b.

- Imali smo 600 pošiljaka u prvih 26 dana januara. Mi više ne pričamo o Open Balkanu, već ga realizujemo - rekao je ministar.

