'PRITISCI ĆE SE SIGURNO POJAČATI' Čović za Pink o situaciji na području Zapadnog Balkana (VIDEO)

Nebojša Čović, nekadašnji šef Koordinacionog tima za KiM i prvi čovek KK 'Crvena zvezda', rekao je za Pink da je neminovno da se svetska kriza, koja je nastala na području Urajine, preliva na region Zapadnog Balkana.

Čović se govoreći o ovoj krizi osvrnuo i na nasledstvo Dejtonskog sporazuma.

- Ključni elementi Dejtonskog sporazum su dva entiteta, tri naorda, odnosno tri konstitutivna naroda. Pokušaj da se napravi potpuno unitarna BiH, da se ne priznaju ni Srbi ni Hrvati, i kao što vidite u poslednje vreme imamo puno aktivnosti na temu da se Hrvati izdvoje, prebace, pa čak su i papu i Komšića uključili u to - objasnio je on.

Čović je dodao da je to jedan strateški manevar.

- Taj manevar je potreban, i u osnovi je da se cilj da se Srbi izvuku i napravi daleko poznati narativ oko Srba kao ljudi koji su krivi za sve. Istini za volju. treba biti vrlo oprezan i sa sankcijama SAD jer je očigledno da u regionu ima kriminala - kaže on.

Prema njegovim rečima, SAD tu funkcioniše po sistemu svetskog kontrolora.

- Oni rade po sistemu, ako vi to ne možete da sredite, onda ćemo to mi da sredimo spolja. Mislim da se nisu stekli nikakvi uslovi da se rukovodstvo RS vrati u institucije BiH iz prostog razloga što se ništa nije dogodilo. Nije povučen nakaradni Inckov zakon. On je ponovo išao na Janšin nonpejper sa podelama i crtanjem novih granica regiona Zapadnog Balkana. Pritisci će se sigurno pojačati - ukazao je on.