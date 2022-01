PALMA: Nije moralno da se kandidujete za predsednika Srbije sa dva pasoša, a Ponoš ima i Hrvatski pored Srpskog!

„Po zakonima Republike Srbije svi državljani Srbije imaju pravo da biraju i da budu birani, ali nije moralno da se neko kandiduje za predsednika Srbije, a da nije rođen u Srbiji i da ima dva pasoša, u ovom slučaju hrvatski i srpski, kao što ima Zdravko Ponoš, koga kandiduje deo opozicije u Srbiji. U Sjedinjenim Američkim Državama ne možete da se kandidujete za predsednika SAD ako niste rođeni na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. I još nešto građani Srbije treba da znaju, Zdravko Ponoš je smenjen sa mesta načelnika Generalštaba Vojske Srbije kada su na vlasti bili Dragan Đilas i Vuk Jeremić, a sada ga kandiduju za predsednika Srbije. Da bi neko postao predsednik Srbije mora biti rođen u Srbiji, da mu je porodica u Srbiji i da ima samo pasoš Srbije“, izjavio je gostujući na televiziji Pink predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

GRAĐANI NEĆE GLASATI ZA DRUŠTVENE MREŽE NEGO ZA DELA I NEĆE GLASATI ZA NEZAPOSLENE NEGO ZA ONE KOJI IMAJU ZANIMANJE I POSAO I REZULTATE

„Načelno je postignut dogovor da koalicija SPS – Jedinstvena Srbija, kao najdugovečnija politička koalicija u Srbiji i na predstojeće izbore izađe samostalno, a da na predsedničkm izborima podržimo Aleksandra Vučića. Danas se u Srbiji živi mnogo bolje nego pre, naravno može još bolje i moram da kažem i da je koalicija SPS – Jedinstvena Srbija doprinela boljem standardu građana, jer smo u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom i zato što su tačke dnevnog reda Skupštine Srbije bile u interesu građana Srbije. Srbija ide munjevitom brzinom napred i zato neke države koje su nekada bile u sastavu stare Jugoslavije ljubomorno gledaju na Srbiju i stalno nas napadaju, ali to je jedino što mogu da urade. Ja želim da apelujem na građane Srbije da vode računa za koga glasaju. Mi imamo na političkoj sceni veliki broj kandidata za narodne poslanike koji nigde ne radi i oni se sada bore za sebe, da zaposle sebe, a ja sam protiv toga. Ako vi hoćete da se bavite politikom, da budete narodni poslanik ili član Gradskog veća, morate da imate neko zanimanje, morate da ste negde zaposleni, morate da imate neke rezultate iza sebe, dela. Nažalost, u poslednjih 30 godina je praksa u Srbiji, da ljudi preko svoje stranke, preko politike ili popularnosti lidera dođu do radnih mesta. Ja sam za to da mi zapošljavamo obične ljude, koji su nas svojim glasovima poslali u parlament, da pomognemo njima i njhovima porodicama. Građani Srbije neće na izborima glasati za društvene mreže već za dela „šta si ti prijatelju uradio dok si bio na vlasti, jel si pravio puteve“ i ovi iz opozicije će reći „da pravili smo puteve, uradili smo dva sokačeta“, rekao je Marković.

VELIKA HAJKA NA PREDSEDNIKA VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU

„Očigledno je da se vodi velika hajka prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, ali treba reći da 2022. godina nije 2003. godina kada je ubijen premijer Srbije Zoran Điniđić, koga sam vrlo dobro poznavao i koji je dobro radio kao predsednik Vlade i borio se za Kosovo i Metohiju. Danas srpska policija mnogo bolje radi, opremljenija je nego ikada i na vreme se mobilisala da odbrani svog predsednika nakon signala koji su stigli iz jedne države članice Evropske unije. Ali pitanje je zašto ? Zašto takav napad na predsednika Srbije ? Da li zato što je Srbija danas u svakom pogledu stabilna, političkom, ekonomskom, međunarodnom. Jedna država kada je ekonomski slaba ona mora da izvršava naloge ekonomskih moćnika, kao što je bila Srbija pre Vučića. Srbija je danas ekonomski jaka i ne mora da sluša naloge svetskih ekonomskih moćnika i da uradi šta god oni potraže kao nekada“, rekao je Marković.