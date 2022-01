BIVŠI REŽIM OSTAVIO PUSTOŠ U VOJVODINI: Za vreme Pajtićevih i Đilasovih demokrata ugašeno 17 fabrika, više od 300.000 ostalo bez posla

Pod vlašću naprednjaka ukupno 29 investicija, prosečna plata u Novom Sadu oko 80.000 dinara

Vojvodina, pokrajina sa ogromnim potencijalima, nakon vladavine Demokratske stranke 2016. godine ostala je u katastrofalnom stanju, privredno unazađena i ekonomski uništena.

Stotine hiljade evra na projekte bez pokrića

Vojvođani još uvek pamte kako je Demokratska stranka u periodu svoje 15 godina duge vladavine bacila stotine hiljada evra na projekte bez pokrića, upropastila Razvojnu banku Vojvodine (Metals banku) i Tesla banku. Sve to, ali i kriminalne i korupcionaške afere s Razvojnim fondom Vojvodine i Fondom za razvoj novih tehnologija, novac koji je privatnicima nezakonoto dodeljivan preko pokrajinskog Fonda za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija, dvorac Heterlend, samo su neke od neslavnih tekovina bivše vlasti u Vojvodini.

Razvojna banka Vojvodine odobravala neverovatne stvari

Razvojna banka Vojvodine (odnosno Metals banka), čiji je većinski vlasnik bila pokrajinska vlada Bojana Pajtića, otišla je u stečaj u aprilu 2013. godine. zbog davanja kredita bez odgovarajućiih garancija i na kraju bila oštećena za 2,5 milijardi dinara.

Upravo Demokratska stranka je 2012. uzela kredit od 360 miliona dinara od Razvojne banke Vojvodine. Kamata je bila svega 1,4 odsto mesečno, a neverovatno u celoj priči je to što je kredit odobren bez devizne klauzule i gotovo bez ikakvih garancija – jedino obezbeđenje bile su samo dve blanko menice! Bilo je predviđao da se kredit otplati u roku od šest meseci. U međuvremenu, DS je izgubila vlast na republičkom nivou, zapala je u velike dugove, a sa RBV su potpisana dva aneksa ugovora i urađen je reprogram duga. Konačni slom RBV desio se 2013. – banka je bankrotirala upravo zahvaljujući kreditima koji su odobravani po političkoj liniji i nikada nisu vraćeni. Epilog afere jeste da je država bila prinuđena da prodaje imovinu RBV.

Tesla banka bila osuđena na propast, nije poslovala po bankarskim pravilima

Tesla banka još je jedna u nizu od propalih insvesticija Foda za razvoj. Novac za osnivanje Tesla (štedne) banke, ukupno tri miliona evra, dali su Fond za razvoj Srbije i Fond za razvoj Vojvodine, ali je banka svaku godinu završavala sa gubitkom. Konačno je početkom 2018. otišla u stečaj i to sa ukupnim gubicima od oko šest miliona evra. Deo dugova se prelio i na Razvojni fond Vojvodine, odnosno vladu Vojvodine kao osnivača ovog fonda.

Predstavljena kao sredstvo za podsticanje povratka Srba prognanih iz Hrvatske, banka, koja od osnivanja posluje sa gubitkom, ostaće upamćena po sumnji da je samo služila za izvlačenje novca izSrbije kako bi on bio preusmeren u privatne i partijske džepove.

Sunovrat novosadske privrede, 80.000 ljudi ostalo bez posla

Ni u Novom Sadu, situacija nija bila ništa bolja. Cela ova regija, nakon vladavine DS, bila je osiromašena do krajnjih granica, a mnogi ljudi ostali bez posla. Zato se 2012, kada je došlo do smene vlasti u Novom Sadu, moglo konstatovati da se zbog katastrofalnog upravljanja grada od strane DS, pred stečajem našla, maltene, cela vojvođanska prestonica!

Ugašeno je 17 fabrika, a trenutno je u stečaju 165 novosadskih preduzeća. Neka od njih bila su izuzetno značajna za celokupan razvog ovog grada (kompletnu listu možete naći OVDE).

Novosadska mlekara, kompanija koja je radila preko 60 godina i neko vreme važila za jednu od najznačajnijih u gradu, zatvorena je u leto 2012. godine.

Nekada jedan od najvećih brendova Novog Sada, lider u proizvodnji stomatološke opreme -“Jugodent” takođe je na spisku zatvorenih firmi. Konačna prodajna cena “Jugodenta” bila je znatno manja od prvenstveno očekivane što je 120 radnika ostavilo bez isplaćene zarade.



U stečaj je, na osnovu odluke Privrednog suda u Novom Sadu, otišao i “Jugoalat”, nekada cenjeni proizvođač preciznih alata.

HINS – Hemijska industrija Novi Sad, čuvena novosadska fabrika deterdženata i sapuna takođe je u stečaju. HINS je svojevremeno bio podeljen u više proizvodnih celina, a osim proizvodio je I auto-kozmetiku, poliesterske smole, eval ploče, duvanu ambalažu i još mnogo toga. Pre vlasničke transformacije, u “HINS”-u je radilo i do 700 ljudi.

Slična sudniba zadesila je i novosadsku fabriku mineralnih đubriva – Agrohem.

Najveći građevinski kombinat u Vojvodini za koji se sa ponosom govorilo da je izgradio “pola grada” – Neimar, takođe je u stečaju. Kompanija je nastala 1974. godine spajanjem nekoliko građevinskih firmi i zapošljavala oko 2.000 radnika.

Ogromna dugovanja bila kobna za mnoge, SPENS, srećom, stao na noge

U vreme kada je 2012. godine SNS preuzeo vlast u gradu od DS, sva javna preduzeća bila su u ogromnim dugovima. Trebalo je vremena, ali danas, deceniju kasnije, situacija je potpuno drugačija. Većina preduzeća se oporavila i uspešno posluje. Među poslednjima je to pošlo za rukom Sportskom i poslovnom centru Vojvodina SPENS-u, koga su demokrate takođe gurnule u dubiozu. Način na koji je to urađeno dobro je poznat: prepolovili su sredstva koje je Grad obavezan da isplaćuje za funkcionisanje sportskog centra od nacionalnog značaja, a istovremeno su zabranili da se korišćenje sportskih termina naplaćuje po komercijalnim cenama. Ovake nesuvisle poslovne odluke vodile su do ogromnih dugova od čak 400 miliona dinara!

Dugovi preko 400 miliona dinara

Rezultat svega bila je ekonomska katastrofa, jer je više od 300.000 radnika ostane bez radnih mesta u Vojvodini, od čega oko 80.000 samo u Novom Sadu. U to vreme, pre desetak godina, Vojvodina je prednjačila po broju nezaposlenih sa čak 27,2 odsto, dok je u Beogradu stopa nezaposlenosti iznosila 22,7 odsto. Bile su potrebne godine da se ovako sumorna statistika promeni i da Vojvodina postane dobro mesto za život. U tom periodu, u poslednjih devet godina, nezaposlenost u Srbiji pala je sa tadašnjih 27,2 odsto na sadašnjih 11 odsto.

Crne brojke

Samo u metalskom kompleksu 20.000 ljudi ostalo bez posla

U metalskom kompleksu u Novom Sadu bez posla je tada ostalo 20.000 radnika. Ukupno je ugašeno 17 fabrika i desetine hiljada ljudi su ostali bez posla i ugrožene egzistencije. To su: Pobeda, Jugodent, Jugoalat, HINS, Agrohem, Albus, Nit, Neimar, Novkabel, Neobus, Standard, Milan Vidak, Petar Drapšin, Papir servis, Motins, Novosadska mlekara, Novitet.