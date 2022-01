UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS - ZAVRŠEN SASTANAK SNS I SPS! Vučić: Na izbore izlazimo sa posebnim listama!

Završen je sastanak Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, a povodom nastupa na predstojećim izborima biće održan danas u Beogradu.

Predsednik Vučić je nakon sastanka rekao da su SNS i SPS zajednički donosili teške odluke, i da su mnogo toga dobrog ostavili narodu i zemlji.

- Razgovarali smo o budućoj saradnji, da i posle izbora nastavimo da sarađujemo, i na nivou Vlade i na nivou Grada Beograda. Doneli smo i odluku da na izbore izađemo sa posebnim listama, kako bi ostvarili maksimalne rezultate - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da obe stranke moraju da nađu još više snage i energije za važna i velika dela u budućnosti.

- Stavićemo zajedničke ciljeve na pravo mesto i sve što smo do sada činili i radili. Pronaćićemo još više snage i energije za budućnost. Mi ćemo nastaviti saradnju sa SPS-om i spremni smo i radićemo na strateškom programskom dokumentu koji ćemo zajednički da potpišemo - rekao je Vučić.

Ivica Dačić je rekao da SPS veoma pozitivno ocenjuje deset godina saradnje sa Vučićem, i da su zajednički promenili lice Srbije.

- Donosili smo veoma teške odluke i borili se sa pandemijom, suprotstavljali se različitim pritiscima iz inostranstva, i zato mogu sa ponosom da pomenem i da smo pitanje Kosova i Metohije vratili na pregovarački sto - rekao je Dačić, i dodao da do 2012. godine to nije bila tema za raspravu.

Predsednik SPS je rekao da su rezultati odlični, i da je vredelo raditi na svemu, a da je najznačajnija vest koja je dogovorena na sastanku da se saradnja nastavlja i posle izbora.

- U celoj poplavi vesti, to je najvažnija stvar koju smo dogovorili. Pripremićemo i jednu vrstu programskog dokumenta koji govori o ciljevima naše saradnje. Drugo pitanje je to da ćemo imati zajedničkog predsedničkog kandidata. Razni ljudi kažu da SPS treba da ima svog kandidata. Ja kažem, mi imamo svog kandidata za predsednika, to je bio Aleksandar Vučić i prošlog puta - rekao je Dačić.

On kaže da ako je Vučić kandidat za predsednika u ime SNS, on će to biti i za SPS.

- U svakom slučaju, ja Vučića i ovom prilikom "teram" da prihvati kandidaturu, i još jednom ponavljam da mi imamo zajedničkog kandidata. Ja ću raspisati izbore za neke lokalne samouprave, i tamo gde to bude imaćemo liste, ali ostaje pitanje da li će biti zajedničke ili odvojene. Bez obzira na partijsku kampanju, mi smo rekli od početka da to pitanje ne politizujemo, i da je to stvar analitike, tačnije šta donosi najbolji rezultat - ističe predsednik SPS.

Kada se podvuče crta, nameće se zaključak da se najbolji rezultat ostvaruje ako idemo na izbore svako sa svojim partnerima, za nas je to Jedinstvena Srbija, rekao je Dačić.

- Na kraju želim da dodam da je veoma bitno istaći da mi ovde ne pričamo ni o ciframa, niti o ministarskim mestima, već o našim ciljevima, a ciljevi su takvi da kada prođu ove godine vlasti, da svako može da se pita šta je ostavio u političko nasleđe. Mislim da je za ovih 10 godina mnogo toga urađeno, što će ostati kao političko nasleđe Aleksandra Vučića i SNS, ali i nas socijalista - naveo je on.

Ivica Dačić je istakao da je siguran u pobedu na predstojećim izborima, i da će osvojiti ubedljivu većinu i kada je reč o broju poslanika i broju odbornika.

Vučić je rekao da ne misle svi u SNS isto, i da je to normalno u demokratiji.

- Mi imamo zajedničke strateške ciljeve, želimo da Srbija ide napred. Mi smo prešli dug put, ne služimo se trikovima, Srbija zaista ima najveću stopu rasta, po Eurostatu. Današnja stopa našeg javnog duga je 51.6 odsto. Da li svi ljudi osećaju sve, pa možda ne, ali ne zaboravite prosečna plata je bila 330 evra, a u decembru i januaru će ići na 610 evra - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da neće koristiti obraćanje da promoviše svoju stranku, a da pljuje druge, i da nije rekao nijednu ružnu reč o bilo kom kandidatu

- Samo ja da kažem ovim mojima iz SPS ovde, nemojte da mislite da ću ja kao predsednik Vučić da se povučem sa čela stranke - rekao je Dačić u šali.

Delegaciju SNS, pored predsednika Vučića, čine i funkcioneri stranke Ana Brnabić, Siniša Mali, Zlatibor Lončar, Darko Glišić, Miloš Vučević, Goran Vesić, Vladimir Orlić, Nevena Ðurić, Đorđe Todorović, Milica Nikolić i Vladanka Malović.

Sa Dačićem su iz SPS stigli funkcioneri te partije Branko Ružić, Aleksandar Antić, Vladimir Zagrađanin, Dušan Bajatović, Slavica Đukić Dejanović, Novica Tončev, Predrag Marković, Nikola Nikodijević.

Autor: