VAŽAN DAN ZA SRBIJU - Otvorena deonica auto-puta Preljina-Pakovraće! BRNABIĆ: Imate dve vrste ljudi, koji grade i koji ruše! Predsednik Vučić gradi!

Premijerka Ana Brnabić prisustvovala je otvaranju deonice na auto-putu Miloš Veliki, Preljina-Pakovraće.

Premijerka se radnicima i predstavnicima firme iz Kine zahvalila na kineskom, i prenela im zahvalnost predsednika Aleksandra Vučića, koji je 12 puta obišao ovu trasu auto-puta.

- Žao mi je što on nije bio sa vama tu, i sigurno će doći narednih dana da vam čestita, da nastavimo što jače do Požege. Ostalo je još malo, važno je da završimo što pre. Hvala vam na svemu - rekla je premijerka radnicima iz Kine.

Premijerka je istakla da se u ovom trenutku gradi 12, što autoputeva, što brzih saobraćajnica. To je iznost od 3,8 milijardi.

- To pokazuje koliko nam se Srbija promenila nabolje i koliko se navikavamo na dobre stvari. Zaboravili smo Ibarsku magistralu - rekla je Brnabić.

Ona ističe da, uprkos svim ulaganjima i borbi sa pandemijoj, vidimo da država može da se izbori sa svim i da brine o svojim građanima.

Ona ističe da država ima dovoljno novca za sve velike projekte, i da i pored svih radova koje podstiče država javni dug je konstantno pod kontrolom.

- Možemo, radimo, i nema tu nikakvih problema. Čini mi se da bi mogli i više, ali nemamo dovoljno radnika i građevinske operative. Mi ovakve stvari nismo radili decenijama, i mnoge stvari ponovo učimo, naši inženjeri dugo nisu imali prilike da rade na ovakjvim projektima, probijanju tunela i građenju mostova - kaže Brnabić, dodajući da će u budućnosti sve biti lakše.

Premijerka je govorila i o energetskoj tranziciji i zelenoj agendi, ističući da su se mnogi juče setili da brinu o ekologiji, dok država radi na tom polju.

- Krenuli smo da radimo elektroenergetske objekte, brze pruge, sve ono što nije rađeno od Tita. Vučić živi za puteve i pruge, povezivanje različitih gradova u Srbiji, povezivanje ljudi. Imate dve vrste ljudi - ljude koji grade, i one koji ruše. Vučić je od tih koji grade, a drugi su rušili i blokirali - ističe ona.

Ana Brnabić podseća da su političari do 2012. godine ostavili zemlju sa ogromnom stopom nezaposlenosti, zatvorenim fabrikama i deficitom u budžetu.

- Imali smo dug koji je stalno rastao, a narod ništa od toga nije imao, ni puteve, ni škole, ništa nisu imali. Sada imate potpuno drugačiju Srbiju. Zemlju koja smanjuje javni dug, a otvara nove puteve, škole i bolnice. Imamo snage i uprkos pandemiji. Tadašnji političari su samo krali, što vidite i danas. Oni danas imaju pare da kupuju klubove premijer lige - rekla je premijerka.

Ona kaže da na Srbiju nikada nije gledala kao na zemlju jeftine radne snage, već na narod koji ima ogroman talenat, kreativnost, ideje.

- Na to smo uvek želeli da idemo, kako bi nadoknadili propušteno vreme, i sustigli one koji su bili ispred nas. I uspeli smo u tome. Sećam se kada je Vučić postao predsednik Vlade da je imao jako težak zadatak, sa fiskalnom konsolidacijom i poplavama koje su se desile. Ali uspešno smo se izborili sa svim problemima, samo mi smo verovali da Srbija i naš narod to mogu - kaže predsednica Vlade.

Ana Brnabić podseća da ovakvi projekti mnogo znače za celu Srbiju, pomenuvši i Prirodnjački muzej u Ovčar Banji, koji će očuvati našu kulturnu baštinu.

- I kada nas kritikuju "čuvari prirode", ja ne znam ko se prvi setio da izmesti sav onaj saobraćaj iz klisure. Uskoro ćemo napraviti i potpuno zastakljeni vidikovac u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Pa ćemo na jezeru Međuvršje imati potpuno ekološki katamaran, koji je u potpunosti napravljen u Srbiji. Razmišljamo o svakoj sitnici, to smo naučili od predsednika. To je politika, ovo je naša zemlja i mi za nju radimo srcem i dušom - kaže ona.

Predsednica Vlade kaže da 2014. godine niko nije pričao o životnoj sredini, o unapređenju kvaliteta vazduha...

- Niko o tome nije razmišljao, ljudi su hteli da nađu posao. Tek kada je sprovedena fiskalna konsolidacija, zahvaljujući predsedniku Vučiću, vi vidite da mi radimo na odsumporavanju TENT-a, na drugim projektima značajnim za ekologiju. A niko nije pričao o tome ranije, ljudi nisu znali kada će primiti penziju. Vučić Srbiju stavlja na pravo mesto, on je tada krenuo da razmišlja o obnovljivim izvorima energije, i koliko god da mu spočitavaju to, dela govore sve - navela je Ana Brnabić.

Ona je rekla da zna koliko je danas teško predsedniku Vučiću, Danilu i Milici, ali da mora da mu se zahvali na svemu što je učinio.

- Hvala predsedniku Vučiću i njegovoj porodici, na svemu što su uradili za Srbiju. Sada je sve lakše, svima nama. Ja kada sam postala predsednica Vlade 2017, već tada je to bila druga Srbija. Tada sam imala stabilnu situaciju u budžetu, sve je bilo lakše - zaključila je premijerka Ana Brnabić.

Ovaj potez auto-puta, dug 11,3 kilometra, će rasteretiti Čačak, smanjiti gužve na naplatnoj rampi Preljina, približiti Požegu i Zlatibor, ali i skratiti vožnju ka zapadnoj Srbiji i Crnoj Gori.

Autor: