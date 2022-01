HIT TVIT I TRI PREDLOGA! Najveću pažnju izazvalo otvaranje deonice Beograd-Pakovraće! Siniša Mali: To je primer Srbije koja pobeđuje

Gosti "Hit Tvita" ove nedelje bili su Siniša Mali, ministar finansija, Vojislav Šešelj, lider Srpske napredne stranke i novinar Zoran Ostojić.

Zoran Ostojić, novinar uputio je saučešće porodici Ksenije Vučić i istakao da je reč i velikoj tragediji.

- Bio sam joj nekoliko meseci direktor na Studiu B i uvek me je tako zvala, eto i pre neki dana kada je radila poslednju emisiju. Ukršatili su nam se putevi i profesionalno i privatno. Sinovi su nam neko vreme išli zajedno u obdanište. Teško je kada umre iznenada neko tako mlad i neko koga znate. Mogu samo da zamislim kako je bilo porodici. Danilo je tada bio sa njom - rekoa je Osotojić.

Šešelj je istakao da je Ksenija bila oličenje dobrote, te da je bila vrlo profesionalna i nije bila konfliktna ličnost.

- Preda mnom je bila duga noć evociranja uspomena - istakao je Šešelj i podsetio da su se okumili kada su ona i Aleksandar Vučić venčali, te da im je nakon toga krstio i decu.

- Naišao sam ovde na jednu čistu kumovsku ljubav. Previše su mladi i Milica i Danilo da ostanu bez majke Ta se smrt nije dala sprečiti, kako sam saznao u pitanju je bio tromb - rekao je Šešelj.

I ministar Siniša Mali je za Kseniju Vučić imao samo reči hvale, te se osvrnuo na njen značaj u ulozi majke.

- Ja sam majku izgubio u 25. godini, brat je imao 23. godine. Znam koliko je teško, ali sam siguran da će oni to uspeti da prebrode. Znam koliko je meni tada otac značio - rekao je Mali.

Kako je istakao bila mu je čast i privilegija što je poznavao Kseniju Vučić.

Predlog broj 1: Beograd - Pakovraće

Ostojić je ozitivno je ocenio otvaranje ove deonice.

Sa njim se saglasio i Šešelj, ali je poredeći izgradnju puteva u vreme Tita i danas naglasio da se u vreme Josipa Broza najmanje gradilo u Srbiji.

- Gradi se mnogo. Ovo nije velika deonica, ali značajna. Od 11,5 kilomatara četiri su mostovi i tuneli. Ja sam za to da se grade putevi - istakao je Šešelj koji smatra da bi poslove na Moravskom koridoru bilo bolje poveriti Kinezima, a ne Amerikancima.

On je dodao da se posebno raduje kada vidi sa se unapređuje železnica u Srbiji.

Ministar Mali je istakao da se u ovom momentu gradi se 10 brzih saobraćajnica i auto-puteva, plus obilaznica oko Gornjeg Milanovca i rekonstrukcija puta Novi Pazar - Tutin.

On je istakao da će se od Beograda do Zlatibora putovati za sat i po vremena kada se bude gotova deonica Čačak - Preljina i naveo da se nikada do sada srpskim prugama nije išlo brzinom od 200 kilometara na sat.

- Srbija se promenila, pokazali smo koliko smo jaki i stabilni, ne samo izgradnjom puteva, 8,7 milijardi evra smo opredelili za pomoć privredi u periodu korone - naveo je Mali.

Govoreći o novčanoj pomoći mladima, Mali je istakao da rok za prijavu ističe u ponoć.

- Isplata počinje 1. februara i sve će biti isplaćeno u tri dana - naveo je ministar.

Predlog broj 2: Kandidati opozicije

Mali je istakao da to nije jedina opozicija koja postoji u Srbiji.

- Ima još puno stranaka u opoziciji. Što se tiče Ponoša, mislim da je o tome najbolje govorio Boris Tadić. Neverovatno je kako je jedna osoba u tako kratkom periodu uspele da uništi vojsku. Ne mislim da je on loš kandidat Dragana Đilasa, već da je on loš kandidat za Srbiju - istakao je ministar Siniša Mali.

On je istakao da su važni programi, te da do sada nismo čuli ni jedan program od kandidata opozcije.

- Ukoliko postoji šansa da se udruže protiv Vučića, oni će to uraditi - dodao je Mali.

Ostojić je ocenio da objavljivanje Ponoša kao kandidata opozicije nema veze sa Narodnom strankom.

- Đilas ih je doveo u nepriliku, kako bi Tadić kada se bude kandidovao on bio taj koji narušava jedinstvo opozije. Mislim da ta kandidatura nema veze sa Jeremićem, već je usmereno protiv Tadića - naveo je Ostojić.

Predlog broj 3 - Tadić protiv N1

Siniša Mali, Šešelj, kao i Ostojić glasali su za predlog broj 1.

- To je primer Srbije koja pobeđuje, u kojoj nema snova koje ne možemo da ostvarimo ako smo ujedinjeni. Srbija pokazuje snagu svoje ekonomije, sposobnost da gradi lepšu i bolju budućnosti - istakao je Mali.

To je ujedno predlog koji je ove nedelje izazvao najveću pažnju.

Marko iz Šapca je glasao za predlog broj 1.

Ivana iz Batočine je glasala za predlog broj 1.

