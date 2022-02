Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da uskoro sledi veliki pritisak na Srbiju, a da će Lajčak i Eskobar reći da su Albanci prihvatili izmenjenu Zajednicu srpskih opština i da će tražiti zauzvrat da Srbija prizna nezavisno Kosovo!

- To će se desiti, videćete. Posrednici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država Miroslav Lajčak i Gabrijel Eskobar će nakon trodnevne posete Kosovu i Metohiji reći da su navodno ubedili kosovske Albance da prihvate Zajednicu srpskih opština, ali izmenjenu u bitnim detaljima, tako da će je svesti na nevladinu organizaciju i reći će: "Evo Albanci su prihvatili Zajednicu srpskih opština, a vi Srbi sada priznajte nezavisno Kosovo". To će se desiti u narednih par dana. To je njihova obaveza. A Albanci, koji su pre govorii da Zajednica srpskih opština nije po njihovom ustavu, sada će reći da ova izmenjenja Zajednica srpskih opština jeste po njihovom ustavu, jer nema nikakva ovlašćenja. Svi moramo da znamo da personalne promene ne menjaju globalnu politiku prema Srbiji, a globalna politika prema Srbiji bila je agresija i nametanje rešenja - rekao je Marković gostujući u emisiji Ćirilica Hepi televizije i dodao:

- U tome nisu uspeli i sada se bore da izvrše dodatni pritisak na Srbiju, ali moraju da znaju da Srbija danas nije ono što je bila pre 10 - 12 godina. Danas Srbija nije ekonomski zavisna ni od koga, Srbija je danas ekonomski moćna i ne mora da pognute glave izvršava naređenja, kao što je to bilo za vreme bivših vlasti pre 10 – 12 godina.

PONOŠ JE INTERES POJEDINACA IZ STRANAKA KOJE SU GA KANDIDOVALE, A NE GRAĐANA SRBIJE

Marković je govoreći o kandidaturi navodnog zajedničkog kandidata dela opozicije u Srbiji rekao:

- Na sreću građana Srbije ne odlučuju ti koji su kandidovali Ponoša, već građani Srbije. Građani Srbije nisu zaboravili vreme kada su oni bili vlast, a koliko su bili dobri najbolje pokzauje činjenica da je iz jedne stranke, Demokratske stranke, nastalo 6 partija. Nije Ponoš interes građana Srbije, on je interes pojedinaca iz tih stranaka i te koalicije. Za mene je neshvatljivo da neko ko ima i hrvatski i srpski pasoš bude, ne predsednik Srbije, nego uopšte i kandidat za predsednika Srbije - rekao je Marković i dodao:

- A njega su sa mesta načelnika Generalštaba Vojske Srbije smenili oni koji ga danas kandiduju. Očigledno je da Ponoš niti je bio, niti će biti pravi predstavnik srpskog naroda i svih građana Srbije. Kod njega ne postoji ideologija, već samo interes pojedinaca. Šta će on da priča u predizbornoj kampanji ? Da se Vojska Srbije vrati u njegovo vreme kada su topili topove i haubice i ostalo oruđe i kada su otpustili i hapsili iskusne i ugledne oficire i generale naše Vojske samo zato što su branili svoju zemlju i svoj narod od NATO agresije.

Marković je rekao da ti na čelu sa Ponošem koji sada žele da se vrate na vlast, da bi uveli i u Srbiji Inckov zakon i hapsili bi sve koji negiraju da se u Srebrenici desio genocid, koji po Markovićevim rečima nije bio.

- Građani Srbije nikada takvu grešku neće napraviti i dati glas takvima. Nigde na svetu se nije desilo i ne dešava se, da vi od nekoga ko se kandiduje na izborima ne čujete program, šta je to što je radio i šta je to što će uraditi. Građani će glasati za program i činjenice, a činjenica je da Srbija nikada nije bila popularnija u međunarodnim odnosima. Samo u nemačkim fabrikama u Srbiji radi 70 000 građana Srbije. Zašto su ti investitori došli iz najmoćnije evropske države u jednu malu Srbiju ? Zato što postoji stabilnost dinara, ne menja se kurs evra, zato što postoji međunarodna popularnost i politička stabilnost. Za to će građani glasati - rekao je Marković.