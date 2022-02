RETORIKA VLADETE JANKOVIĆA JE OPASNA! Smajlović: To je radio Buš uoči napada na Irak - PROTIVNIKA TREBA UNIŠTITI I ISTREBITI! (VIDEO)

Đilas zloupotrebio arhitektu Bakića, on oštro odgovorio: Ja neću glasati za Vladetu Jankovića, nekorektno je to što su objavili đilasovski mediji!

- Vladeta Janković označava vlast kao zlo! To je govorio i Buš u SAD pre nego što će napasti Irak! Kad označiš nekoga kao zlo, to znači da se taj mora UNIŠTITI I ISTREBITI! - rekla je Ljiljana Smajlović.

RETORIKA VLADETE JANKOVIĆA JE OPASNA - TO SE RADI KAD HOĆEŠ DA UNIŠTIŠ PROTIVNIKA!



Ljiljana Smajlović:



"Vladeta Janković označava vlast kao zlo! To je govorio i Buš u SAD pre nego što će napasti Irak! Kad označiš nekoga kao zlo, to znači da se taj mora UNIŠTITI I ISTREBITI!" pic.twitter.com/6BcGeFXDwO