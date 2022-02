BRNABIĆ O PRIPREMI ATENTATA NA VUČIĆA: Mi ovo još uvek nismo sprečili, niti smo zaustavili! OVDE SE VODI BORBA, OPASNOST NIJE OTKLONJENA!

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da opasnost, kada je u pitanju planiranje atentata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i dalje nije otklonjena.

PRIPREMA ATENTATA NA VUČIĆA

Brnabić je još jednom dodala da je informacija o atentatu došla od Europola.

- Mi o svemu razgovaramo i sa EU i sa zemljama van Evrope. Mi ovo još uvek nismo sprečili, niti smo zaustavili. Ovde se vodi borba, i opasnost nije otklonjena. Što se Milo prepoznao, dovoljno govori o svemu tome. Ja sam nekoliko puta rekla, uključujući i nedelju da znamo da je organizator, i jedan od njih Zvicer. Ja ne vidim kako bi Zvicer mogao da postane tako jak i tako moćan, a posebno u tako maloj zemlji, bez da je imao podršku državnog vrha. mafija u Srbiji nije postala ni jaka ni moćna. Mi smo posle meseci i godina, istrage došli do čvrstih dokaza, mi smo odmah reagovali, i to je predsedenik naše države uradio, on im je objavio rat. Milo nije znao za mafiju, narkotike, oružje? Nije sprečio dalji izvoz čitavog tog kriminala... To opet nije moj problem, to je probvlem ljudi u Crnoj Gori i nekih policijskih struktura na globalnom nivou - kaže Brnabić.

Komentarišući temeljni ugovor, Brnabić navodi da nijedna druga crkva u Crnoj Gori nije prošla kao SPC.

- To je nešto u šta ja neću ulaziti, jer nemam ingerencije kakvi će se ugovori potpisivati. Važno je napomenuti da su oni SPC pokušali da izbace iz Crne Gore, bez obzira na ljude koji žive u Crnoj Gori. Pokušali su da nam oduzmu imovinu, i da na temelju toga naprave neku svoju - rekla je Brnabić.

Govoreći o Goranu Markoviću i Vladeti Jankoviću, kao i njihovom komentarisanju o spomeniku Stefanu Nemanji, Brnabić kaže da su se oni predstavili sami, i da je nepotrebno komentarisati kakvi su oni.

- Oni misle da, što si dalje od kruga dvojke, vi ste manji, lošiji. Hiljadu puta smo čuli da smo mi sendvičari, botovi, krezubi... - kaže Brnabić.

Kako Brnabić kaže, Ovčarsko - kablarska klisura je poput Srpske Svete Gore.

- Otvorili smo u nedelju 11,3 kilometara, i ostalo je jako malo. To je najteža deonica, puno je mostova i tunela. Ono što nas raduje što izmeštamo saobraćaj iz Ovčarsko-kablarske klisure, i paralelno, kako gradimo auto - put, klisuru vraćamo svom prirodnom -

Brnabić dodaje, da kada, bude gotov auto- put, klisura će se vratiti crkvi.

- Tamo sam išla 4 puta, ići ću opet da obiđem prirodnjački muzej. Čitava deonica auto - puta biće završena do kraja godine. Vidim da su ljudi taj put nazvali Pista u Monci, jer tako izgleda. To je mnogo olakšalo Čačanima život - priča Brnabić.

Komentarišući emisiju "Junaci doba zlog" koja je upravo o njoj samoj, Brnabić kaže da je još uvek nije odgledala.

Kako objašnjava, više se ne radi auto - put, već se paralelno razmišlja o tome šta paralelno može da se uradi sa tom izgradnjom.

- Uvek sebi dajemo nove zadatke. To smo naučili od Aleksandra Vučića, on nam je dao ambiciju i samopouzdanje - navodi Brnabić.

U klisuri postoji deo gde se Miloš Obrenović sklanjao od Turaka...Naši manastiri su tamo, tamo je išao patrijarh Pavle, i Irinej. Popravili smo parking, prilaz tamo. To je gotovo, ljudi neće verovati kada odu. Jer niko nije mogao lako da priđe, autobusi nisu mogli nigde da staju. Svi zajedno, i timski radimo sve što se obnavlja. To nisu velika sredstva, ali sve što se radi puno znači - rekla je Brnabić.

Brnabić kaže da je predesdnik Vučić čak 12 puta obišao deonicu Požega-Pakovraće, ali da zbog velike porodične tragedije u nedelju nije mogao da prisustvuje otvaranju novih 11,3 kilometara.

- Ovo je bio njegov san, on je u to verovao, on je obezbedio da Srbija bude fiskalno i makro ekonomski stabilna - priča Brnabić.

Brnabić je navela da se 3,3 milijardi evra ulaze u trenutnu izgradnj puteva u Srbiji.

- Čitava 2020.godina bila je kritična zbog i korone, i gasovoda, i to je gotovo. Prvog januara 2020. godine je Vučić sa Momirovićem pustio gas u Srbiju, i da on to nije uradio, mi bi se ove zime smrzavali. Mi smo sada postali tranzitna zemlja. Ne samo da imamo gas, nego i mađarska dobija gas iz Srbije - dodala je Brnabić.

'JUNACI DOBA ZLOG'

- ja nemam pravo da se trošim na takve emisije, koje će mi oduzeti deo emocija koje su mi potrebne za ovaj posao kojim se bavim. ja sam tu da se bavim tim poslom za šta su mi potrebne emocije, snaga... Moja majka je gledala, ona je žena posle plakala i plakala... Ne znam, ljudima ne da đavo mira, pa moraju da gledaju. ja sam pogledala samo klip, gde Borko Stefanović pretpostavlja šta ću ja reći... ja nisam kao oni, ja se ne stidim stvari koje sam radila, i koje radim danas, tako da se nikada neću stideti. Uvek sam se ponosila - rekla je Brnabić.

SRAMAN TEKST DNEVNOG LISTA 'DANAS'

Govoreći o dnevnom listu Danas, i tekstu objavljenom nakon smrti prve supruge predsednika Aleksandra Vučića Ksenije Vučić, Brnabić je istakla, da u pitanju nije neprofesionalnost, neć neljudskost.

- To je neljudski i neshvatljivo, neprofesionalno. Zaista, tu nema govora o profesionalnosti. Onda su oni povuklli taj tekst, uputili izvinjenje, pa su nas optužili da nam smrt nije sveta - rekla je Brnabić.

- "Naši čitaoci i pratioci medijske scene znaju da dnevni list danas nikada nije vređao predsednika Vučića niti njegovu decu" - citirala je Brnabić deo njihovog spomenutog izvinjenja, potom sve to nazvala licemerjem, pokazujući brojne naslove u kojima je spomenuti dnevni ,list nikad žešće udarao na porodicu predsednika.

- Zamislite još jednu neverovatnu stvar. Oni intervjuišu Bodrožića, i oni kažu da je sporni tekst uklonjen, auklonili su ga kada su naši mladi poslanici počeli da govore koliko je taj tekst strašan. Onda su ih čelnici pozvali i verovatno im rekli da je to brutalno i preteško - priča Brnabić.

Brnabić je potom dodala da je predsednik Srbije sada postao samohrani otac, gde se njegov život sada promenio u korenu.

- I kada neko ne može da zaćuti na takvu situacij, ne znam... Tu vuše nema ljudskosti, i ti ljudi u sebi više nemaju ništa. To su samo ljušture. Tako je bilo i sa jednog i sa drugog političkog pola. Antivakseri, kao i svi ostali koji govore da su neka elita, modernija Srbija... - kaže Brnabić.

TZV 'EKO PROTESTI'

Govoreći o protestima, Brnabić navodi da je iza agende životne sredine sakrivena politička agenda.

- Setimo se 2015. o ovim temama niko nije pričao. Ljudi nisu znali da li će imati posao, plate... To je bila jedina plata u kući, i ljudi su se bavili tim problemima, a kvalitet vazduha bio je gori nego danas. Danas ljudi imaju veće plate, penzije, i po njima možete da navijete sat, a tada niste znali kada će one stići -rekla je Brnabić, pa dodala:

- Oni koji nemaju nikakav plan, program i agendu, kriju se iza ove zelene, i daju neke predloge i protestuju. Kada vi ispunite te predloge, oni traže nove - rekla je Brnabić.

Brnabić je još jednom navela da se ponosi svakim trenutkom koji je provela na vlasti, jer je Srbija uvek gledala da se bavi stvarima koje su dobre.

- 2016. godine smo uvodili električne autobuse u gradu Beogradu. Bili smo bara-bar sa Parizom - navela je Brnabić.

Autor: