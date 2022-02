Đukanović o planiranom atentatu na Vučića: Crnogorski predsednik se SAM PREPOZNAO, petao koji je u loncu prvi kukurikne (VIDEO)

Milo Đukanović je decenijama unazad ovde po Srbiji postavljao svoje kadrove, kazao je član Predsedništva SNS. Ističe i da iza kavačkog klana takođe stoji crnogorska služba i u to ne treba niko da sumnja.

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović komentarisao je izjavu crnogorskog predsednika Mila Đukanovića da je plan atentata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića “najobičnija glupost i politikanska konstrukcija”. Naime, Đukanović je u jednom intervjuu rekao da su pojedini “bolesni umovi iz Srbije i Crne Gore osmislili da njega dovedu u vezu sa planom atentata na predsednika Vučića”.

– Đukanovića niko od zvaničnika ili državnih organa Republike Srbije nije označio, on se sam prepoznao. Jasno je kao dan da je on reagovao jer je očigledno propao pokušaj atentata. Shvatio je da se polako otkriva, verovatno, njegova umešanost u čitavu ovu priču, pa je brže-bolje reagovao kako ga ne bi neko odavde, iz Srbije, prvi optužio. To je pokazatelj da petao koji je u loncu prvi kukurikne. Jasno je sada da pojedini delovi njegove privatne službe stoje iza ovoga – kaže Đukanović za Pink.

Ističe i da iza kavačkog klana takođe stoji crnogorska služba i u to ne treba niko da sumnja. Đukanović je, kaže član Predsedništva SNS, decenijama postavljao svoje kadrove u Srbiji.

– Svi ti zlikovci su služili da omoguće paravan za tu bandu da ovde ima narko-tržište, da ovde mogu da prodaju drogu. Sad kad je to Vučić presekao, sada kada to prosto više ne može, onda je Milo Đukanović odlučio da učini ovo što je nameravao da učini – objasnio je Đukanović.

Kaže da je ovo veliki izazov za naše službe i podseća da je plan o atentatu otkrio Evropol, odnosno jedna zemlja članica Evropske unije.

– Milo Đukanović se, očigledno, prepoznao u ovoj organizaciji. Dao je izjavu iako ga niko nije tukao po ušima da je da. Osetio se prozvanim i našao se u nebranom grožđu. Imao je napad panike jer je shvatio da je provaljen i jasno je da bi on bio označen kao organizator. Ne mislim da je on to sam uradio, pretpostavljam da ima umešanosti još nekih zapadnih službi, ali on se lepo odao i sad nam je jasno kao dan o kojoj se državi u regionu radi. Gospoda u Crnoj Gori koja je sve ovo nameravala i ne može da se pomiri sa gubitkom vlasti, neka se sada hvata za glave, šta da im radim – rekao je Vladimir Đukanović za “Novo jutro”.

Član Predsedništva SNS istakao je da Đukanoviću smeta što Srbija svakim danom postaje sve jača iskazujući zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što je sklonio crnogorsku mafiju sa ulica Srbije.

– Ozbiljna se akcija vodi protiv Vučića i ovde pojedini mediji daju logistiku tome i podsmevaju se tome – kazao je Đukanović.

Član Predsedništva Srpske napredne stranke je napomenuo da Milu Đukanoviću plan neće uspeti jer Vučića vole Srbi u regionu i Srbiji jer je narod shvatio ko o njemu brine.