'NA KiM SE NIŠTA NE DEŠAVA SAMOSTALNO'! Čović za Pink: Vjosa Osmani je umislila da je predsednik, a iza nje zapravo stoje Amerikanci

Vjosa Osmani je postavljena za tzv. predsednika kako bi kontrolisala Aljbina Kurtija, a nijedno od njih dvoje ne donosi odluke samostalno, već imaju zaleđinu, kaže Čović.

Komentarišući izjavu takozvane predsednice lažne države Kosovo Vjose Osmani o međusobnom priznanju, nekadašnji šef Koordinacionog centra za KiM i bivši potpredsednik Vlade Srbije Nebojša Čović izjavio je da je reč o „klasičnoj priči“, a da je Osmani „umislila da je predsednik, a da zapravo iza nje stoje Amerikanci“.

- Ona je tu postavljena kako bi mogla da kontroliše i nadzire Aljbina Kurtija, ali je očigledno da joj to ne ide. Mada, ja ne mislim da se dole stvari dešavaju samostalno. Ona (Vjosa Osmani) ne funkcioniše samostalno, već sam rekao ko je njena zaleđina, a ni Kurti ne funkcioniše samostalno. Ispada smešno, pravo da vam kažem, koliko oni svojim stavovima o nesprovođenju dogovorenog Briselskim sporazumom ponižavaju određene subjekte međunarodne zajednice, u ovom konkretnom slučaju Miroslava Lajčaka i Gabrijela Eskobara – kaže Čović za „Novo jutro“.

S druge strane, kaže Čović, kada njihov tzv. Ustavni sud donese odluku da imovina Dečanima mora da se vrati, oni to ne sprovode i vade se na ustav što je, tvrdi Čović, prevara i spin.

- Prema zakonu o lokalnoj samoupravi definisano je da mogu da se prave zajednice, a drugo ratifikovali su Briselski sporazum u tzv. skupštini KiM – kaže Čović.

Prokomentarisao je i izjave specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslava Lajčaka.

- Rekao je da „svako ko je razuman ne želi da ima Republiku Srpsku na Kosovu“. Šta to znači? Da su oni koji su sedeli u Dejtonu bili nerazumne budale? Da li to znači da je bilo razumno rušiti našu zemlju i bombardovati je uranijumom? Mi to sve guramo pod tepih – rekao je Čović za „Novo jutro“.

Medijatori pregovora ne reaguju ni na šta, dodaje, pa tako ni na provokacije upada na sever KiM, iako prema sporazumu tzv. Specijalne jedinice ROSU smeju da uđu na sever samo ako im to odobri komanda KFOR-a.

- Tada se poziva na smirivanje tenzija obe strane, to je ono "pričam ti priču" – kaže Čović.