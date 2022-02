BRNABIĆ: Đilas je u porivu alavosti uspeo da ukrade čak i arhitektu Bakića od zelenih

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je ideja jednog dela opozicije, koji predvodi Dragan Đilas, povratak na vlast kako bi njihove firme nastavile da uvećavaju svoje bogatstvo.

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Pink izjavila da deo opozicije okupljen oko Dragana Đilasa nikada ne priča o nacionalnim pitanjima i temema koje su bitne za građane, zato što njima to nije u prvom planu već je prioritet lično bogaćenje. "Ideja je da Miltikom pokrene još neki rijaliti program, da nastavi da preprodaje sekunde reklama kupljene od javnog servisa… Zbog toga su za njih teme koje su bitne za građane potpuno irelevantne", izjavila je premijerka.

Brnabić je navela da Dragan Đilas, prema njenim rečima, i dalje krade od ljudi iako nije na vlasti i kao primer navela neverovatnu situaciju u vezi sa arhitektom Dragoljubom Bakićem. “Đilas u svom porivu alavosti i krađe uspeo nehotice da putem svojih medija ukrade i arhitektu Dragoljuba Bakića od Ćute i Ne davimo Beograd. Čim je Dragoljub Bakić rekao makar nešto lepo o Vladeti Jankoviću, njegovi mediji su odmah pisali da arhitekta Bakić podržava Vladetu Jankovića za gradonačelnika. Onda je mučeni Dragoljub Bakić morao to da demantuje, kako je to zlonamerno i kako on podržava Ćutu i Ne davimo Beograd”, izjavila je Brnabić.

Premijerka je istakla kako je izjave dela opozocije okupljene oko kandidata Vladete Jankovića, kako bi spomenik Stefanu Nemanji preselili u Marinkovi baru “jer je nakazan”, uopšte ne iznenađuju. “Oni su pokazali šta misle i o Beograđanima van kruga dvojke, a zamislite šta tek misle o ljudima u čitavoj Srbiji. Što si dalje od kruga dvojke, za njih si manje vredan. Prema njima ti ljudi ne bi trebalo ništa ni da se pitaju, jer oni iz centra grada su obrazovani, pametni, lepi i vredni a svi oni koji ne žive u centru Beograda su neobrazovani, krezubi i sendvičari”, izjavila je premijerka.

Ona je podsetila građane da je Dragan Đilas i protiv izgradnje Moravskog koridora, autoputa koji će povezati Čačak, Trstenih, Vrnjačku Banju i ostala mesta u tom delu Srbije, upravo zbog toga što za njih svi građani nisu jednaki i nikako ne mogu da razumeju su i građanima van centra Beograda potrebni autoputevi i jednak standard.

