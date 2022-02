Zaboravnost kvazi istoričara Nebojše Milenkovića – Ništa 'novo'

Imajući u vidu da je predstavnicima bivšeg režima očigledno najveći problem što pokušavaju da ,,zaborave” uglavnom period dok su bili na vlasti, danas se na opozicionoj političkoj sceni pojavljuje Nebojša Milenković – čovek koji ,,zaboravlja” šta je izjavio čak i pre šest meseci.

Nebojša Milenković predstavlja dokaz da danas u Srbiji svako može da kaže šta misli i to je pravi primer demokratičnosti našeg društva, što nije bio slučaj pre 2012. godine. Međutim, ljudi poput kvazi istoričara Milenkovića često sami sebe diskredituju izjavama koje se kose sa iznetim ,,stavovima” od pre svega nekoliko meseci.

Podsećanje na neke od izjava propalog kandidata Liberalno demokratske partije za gradonačelnika Novog Sada 2008. godine, Nebojše Milenkovića je svakako potrebno, jer je očigledno da je brza zaboravnost ovog čoveka nešto što ,,krasi” ne samo njega, već i ostale predstavnike bivšeg režima.

Čovek koji je pre nešto manje od dva meseca izjavio da je negiranje ,,genocida” u Srebrenici od strane gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića sramotno, teško da misli dobro našem narodu. Etiketiranje srpskog naroda kao genocidnog, a time i Republike Srpske kao genocidne tvorevine, svakako da Milenkovića čini pravim primerom srbomrsca. Imajući u vidu da je dotični i poštovalac Ustava SFRJ iz 1974. godine, jasno nam je gde on vidi naše dve pokrajine, i da je njegova ,,briga” prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji samo lažna briga.

Kada Nebojša Milenković poziva narod da uzme motke i krene na gradonačelnika Beograda dr Zorana Radojičića, Igora Bečića ili nekog drugog člana Srpske napredne stranke – kako se to zove, ako nije poziv na nasilje?! Isti čovek je predsednika Srbije nazivao fašistom u julu mesecu prošle godine, međutim i to sada očigledno zaboravlja. Predstavljati predsednika države i članove Srpske napredne stranke kao psihopate i bolesnike predstavlja dehumanizaciju političkih neistomišljenika. A upravo to radi ,,zaboravni” Nebojša Milenković.

Mržnja srpske trobojke, veličanje sudije Majića i Zagreba, uz dehumanizaciju i pozivanje na nasilje prema političkim neistomišljenicima je nešto što odlikuje ovog kvazi istoričara.

Međutim, narod je taj koji ne zaboravlja kako se živelo pre 2012. godine dok su na vlasti bili žuti tajkuni, a kako se živi danas kada se na vlasti nalaze odgovorni ljudi poput predsednika Aleksandra Vučića i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića koji svakodnevno rade u interesu Republike Srbije.