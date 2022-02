Lažna država 'pomaže' sa 1.500 evra porodice koje su izgubile nekog od kovida: To ne važi za Srbe sa severa Kosmeta!

Takozvana kosovska vlada je donela odluku kojom sve porodice, koje su od posledica kovida izgubile nekog člana, a koji je bio dva puta vakcinisan, imaju pravo na pomoć u iznosu od 1.500 evra, ali su gotovo sve srpske porodice sa severa Kosova odbijene uz obrazloženje "da preminuli nisu bili evidentirani u Ministarstvu zdravlja".

Direktor NVO ACDC Dušan Radaković u izjavi za Kosovo onlajn kaže da je odbijeno više od 90 odsto zahteva Srba sa severa Kosova.

"Vlada Kosova je donela odluku pod nazivom 'Subvencija za preminule od Kovida masa 3.1 za preminule od kovida' kojom porodice mogu da apliciraju za pomoć od 1.500 evra. To je krenulo sa apliciranjem od 1. novembra, ali je nastao problem da preminuli, pre svega Srbi koji su preminuli o bolnici u Severnoj Mitrovici nisu bili u evidenciji preminulih od kovida u kosovskom Minstarstvu zdravlja. Svim ljudima koji su aplicirali vraćena su dokumenta i traženo je da podnesu zahtev da su preminuli od Kovida. Dodatna uredba je usvojena jer su uvideli da ima veliki broj zahteva od strane srpske zajednice, međutim preko 90 odsto ljudi je odbijeno uz obrazloženje da nemaju dokaz iako imaju validnu potvrdu od smrti i otpusnu listu na kojoj piše da je građanin preminuo od Kovid-19", kaže Radaković.

Radaković napominje da su ljudi uredno predali papire, kako je stajalo u obrazloženju odluke kosovske vlade.

"Potrebna je bila prijava o smrti u kosovskim institucijama, bankovni račun, generalije o preminulom, gde je živeo, mesto stanovanja. Problem je u tome što oni nisu uopšte evidentirani u Ministarstvu zdravlja Kosova i oni sada imaju pravo na žalbu u roku od mesec dana. Sada oni ponovo treba da podnesu zahteve, kao i otpusnu listu da su ti ljudi preminuli od koronavirusa i nadam se da će žalbe biti usvojene jer je naknada od 1.500 evra neka nadoknada za preminulog člana porodice", rekao je Radaković.

On je napomenuo da je i ovog puta veliki problem bio u prikupljanju dokumenata jer su svi papiri bili na albanskom jeziku pa su Srbi sa Kosova i prilikom podnošenja ovih dokumenata teško dolazili do prevoda i do ostvarivanja svojih prava koja su zagarantovana kosovskim ustavom.