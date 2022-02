Vučić iz Kine: Ja nemam potrebe da govorim o našim protivnicima, oni sami govore o sebi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Pekinga.

Vučić je govorio o napretku naše zemlje koji se vidi i kroz porast trgovine sa Kinom.

- Kada obezbedite pristup tako jakom tržištu kao što je Kinesko, onda nemamo problem sa tim da obezbedimo posao za na primer "Budimku", druge fabrike za preradu voća, kao i naše vinare - rekao je predsednik.

- Mi smo dramatično podigli kvalitet u Srbiji. I Srbija može da ostvaruje nove pobede i velike rezultate. Daćemo važđan impuls - rekao je predsednik.

Kako dodaje, mere su u Pekingu rigorozne, što nije slučaj sa Srbijom.

- Moramo da vodimo računa o onome što se zbiva u svetu. Ne samo oko vakcina, korone, mi još ne znamo da li će nas korona napustiti. A doći će i super vakcine... - navodi Vučić.

Vučić dodaje da se Srbija triudi na najbolje obezbedi za svboju zemlju.

- O svemu brinemo, brinemo da nabavimo brašna dovoljno - kaže Vučić.

On ističe da su naši timovi dogovorili već 90 odsto stvari vezanih za pregovore sa Kinom.

- Sa druge strane, mi želimo da otvorimo avio liniju sa Kinom, ali to nije bilo moguće zbog korone, vi vidite koliko su ovde rigorozne mere. Zato su mnogo uspešniji od svih nas u Evropi, vrlo su striktni i disciplinovani. Imamo i mnogo drugih tema, govorićemo i o novim investicijama, ali i o znanju kineskih stručnjaka, kako da obezbedimo svoje rezerve - kazao je predsednik.

Vučić ističe da je država obezbedila velike zalihe prehrambenih proizvoda, kako ne bi zavisili od drugih šta god da se desi u svetu.

- Kina izuzetno ceni što smo došli ovde. Mi tome poklanjamo pažnju. Ne znam da li naši ljudi poklanjaju pažnju tome, jer je ovo šesti ili sedmi sastanak sa Sijem - rekao je Vučić.

Kako je dodao, veruje da ljudi poklanjaju značaj svemu što se dešava u Pekingu ovih dana.

- Za nas je važno da nastavimo da gradimo odnose sa Kinom - rekao je Vučić.

- Moramo da obezbedimo da ljudi u Srbiji ne osete krizu koja sve više zahvata značajan deo sveta. Mi sada gledamo koji su nam alternativni izvori energije. Imamo i pšenice i kukuruza, ali moraćemo da obezbedimo i više brašna, to nam je jedan od prioriteta - dodao je Vučić.

Vučić kaže da Srbija nije ničiji potrčko, niti oruđe u tuđim rukama.

- Mi vodimo politiku u interesu našeg naroda, slobodarsku politiku. Bez obzira šta će biti na predstojećim izborima, u stranci koju još uvek vodim prioritet je da Srbija vodi samostalnu politiku i politiku vojne neutralnosti. Mi ni na koji način ne vređamo ni Kineze ni Ruse, ni Amerikance ni Britance. Sve poštujemo, ali smo ih takođe naučili da imamo svoj jasan čvrst stav po određenim pitanjima - rekao je Vučić.

Predsednik je potom naveo da je Srbija uspela da se izbori za poziciju poštovanja, i da nas zato druge zemlje cene.

- Putin je došao u bilateralnu posetu Kini, i on je zato prvi primljen kod Sija. Videli ste kako je pozdravljena ruska reprezentacija. Ali i mi smo među prvima došli, i Kinezi nas poštuju mnogo. Obavio sam jedini u istoriji telefonske razgovore sa predsednikom Sijem. Sa predsednikom zemlje broj 1, ili zemlje broj 2 na svetu, kako god da gledate - rekao je Vučić.

On kaže da racionalni ljudi razumeju značaj ovakvih poseta i činjenicu kolika je čast učinjena Srbiji.

- Gledaćemo da napunimo sva skladišta gasa, na današnji dan u našem delu Banatskog dvora imamo 86.8 miliona kubnih metara. To naravno nije dovoljno, ali opet je to rezerva za nekih desetak dana. Šta god da se desi imaćemo. U ruskom delu ima 184 miliona kubnih metara, ali oni to ne troše. Mazuta imamo više nego dovoljno. Moramo sve da obezbedimo, jel ne znamo gde sve ovo vodi. Ja sam se smejao mom ocu, koji ima baštu u Jajincima, ima voćke i povrće posađeno. Uvek je voleo da posadi papričice, malo luka i paradajza. I kada sam ga god pitao, on je odgovarao: "Pusti ti mene". Stari ljudi su to znali. Kada vidite da dolaze vunena vremena u svetu, morate da obezbedite svoje. I mi sve imamo. Jedina smo zemlja koja nije povećala cenu struje, a za privredu smo ustanovili da cena bude 75 evra po megavat satu, što je ubedljivo najniža cena u Evropi - rekao je Vučić potom.

Vučić kaže da on ne misli da je ljudima jedina prednost to što se ne bave politikom, i da iz mnogo razloga nije odgovarao na napade opozicije.

- Nisam odgovarao iz nekih ličnih razloga, ali i nije bilo potrebe, oni su tako najviše govorili o sebi. Što se tiče lista, koliko vidim i u razgovorima sa ljudima iz stranke, ja se bavim važnim državnim pitanjima i nemam toliko vremena da brinem partijske brige. Ali kada imate na listi jednog Stojana Radenovića, najboljeg matematičara i najcitiranijeg, možete reći samo da ste ponosni što ste takvog čoveka privukli. Tog čoveka ne možete da kupite, on je prihvatio da pomogne. LJudi koji pristanu da pruže podršku i rade sa nama pokazuju jednu ogromnu hrabrost. Videli ste kako su napali Novaka Đokovića, sada je on kriv zato što me je video. To su strašne stvari - rekao je Vučić.

On ističe da je to politička nemoć, pošto opozicija nema šta da ponudi Srbiji.

- Vidite Jelenu Begović, žena intelektualac, jaka i stabilna, ja nikada ne bih rekao da hoće da bude sa nama. Ona je vrhunski naučnik i genije, i ja sam im beskrajno zahvalan. Ja sam razgovarao, sa nama će biti i profesorka Danica Grujičić, i mislim da je to dobra i važna vest, uvek je mnogo radila i bila na strani slobodarske Srbije. Sa nama će biti i Lazar Ristovski, mnogo sportista, ali i naučnika i privrednika - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da su to uspešni i ostvareni ljudi, i da je politika razvoja i politika pristojnosti, stvarne a ne lažne, je nešto što je važno za Srbiju.

- Ja nemam potrebe da govorim o našim protivnicima, oni sami govore o sebi. Sve što su govorili je kako će nešto da spreče, sruše i unište. Ne postoji nikakva druga poruka. Saznali smo da hoće da ruše spomenik Stefanu Nemanji, ili da ga nose u Marinkovu baru ili Borču, to su valjda ružna mesta, nekakve selendre. Za mene su to divna mesta. Koliko sam se borio da uradim onaj dom zdravlja u Borči. Na tom potezu živi 100.000 ljudi. Jel moguće da tako posmatrate te ljude - zapitao je predsednik.

Vučić podseća da su plate danas gotovo dva i po puta veće nego u vreme prošle vlasti.

- Oni su napravili veliku grešku. Nisu se čak ni drznuli ni da pogledaju podatke, pa su ljudima obećali da će da im smane platu. Mi imamo kristalno čistu fiskalnu politiku. Sada je 51.6 stopa javnog duga. A prošli smo kroz teške poplave, kovid, zbog kog su neke zemlje povećale i do 80 odsto stope javnog duga - rekao je predsednik.

On ističe da predstavnici opozicije ne žele da vide koliko su uvećane plate, kao ni novi Klinički centar i nove bolnice.

- Vi razumete, oni ne žele da nauče, misle da će upasti u neku zgradu i zauzeti je kao mala deca. Vi u politici morate mnogo više da ponudite građanima, a ne da brinete da li ste lepi i kako vam stoji dres. Meni su jednom davno, tokom kampanje, rekli da je Tadić lep, da ga vole žene i da zato pobeđuje. Naravno, ja sam to oćutao, kod nas nema svilenih gajtana. I onda sam tog čoveka zamolio da mesni odbor prepusti nekom drugom. I danas možete da vidite da žene u Srbiji imaju mnogo lepših da biraju, one biraju budućnost, brinu o svojim roditeljima, braći i sestrama. Oni hoće da zaustave Makiš, zato što lažu narod o vodosnabdevanju. Ja stvarno ne razumem o čemu ti ljudi pričaju. Sećate se svih onih priča da neće moći da se ispumpaju garaže u Beogradu na vodi. I ne možete da verujete šta slušate. A danas su u Beogradu na vodi najbolji kvadrati u Beogradu - kazao je predsednik.