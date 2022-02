'TO JE ODRAZ NEMOĆI' Miletić za Pink o politčkim napadima dela opozocije: To je banalnost, i svima očigledna glupost! (VIDEO)

Dejan Miletic iz Centra za globalizaciju rekao je za Pink da su brutlani politički napadi od strane pristalica Dragana Đilasa ništa vise do odraz nemoći.

- Takve stvari mogu da budu samo odraz nemoći. To je pokušaj da se skrene pažnja, i to je nažalost realnost. To je banalnost i svima očigledna glupost. Tako se samo priča i radi ako neko želi da ljudi pobegnu od njega. Mislim da je to recept

Andrija Jorgić, novinar i generalni sekretar Šahovskog saveza Srbije, osvrnuo se za Pink na politički pristup dela opozicije koju predvodu Dragan Đilas.

- Takvo ponašanje ništa ne treba da čudi. Ja sam juče slušao izjave jednog profesora sa univerziteta koji negira ćirilicu, koji se stidi ćirilice. To je čovek, profesor, nastavnik koji nam edukuje decu. Oni to rade dubinski planirano - naveo je on i dodao da niko ne može da prekraja istoriju.

Aleksandar Jovanović, narodni poslanik, rekao je za Pink u političkim napdima vidimo i mržnu upućenu ka svetosavlju i pravoslavlju.

- Meni je najgori utisak ostavila priča od pre nekoliko gostovanje dve ugledne osobe koje bi trebalo da budu okosnica dela opozicije. To su Goran Marković i Vladeta Janković. Izjava koju je Goran Marković a koji je Vladeta Janković grohotom podržao je početak nemanja nikakve ideje kako doći do prilike da kreiraju novu istroriju, a to je priča da spomenik Stefanu Nemanji koji je podigao ovaj srpski narod premeste negde na lokaciju koja je potpuno minorna, a kao primer je dat Marinkova bara - ukazao je on.