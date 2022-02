KOMRAKOV: Ova pojava, 'Infodemija' zapljusnula je pojedine srpske medije. Bilo je neprijatno čitati, slušati i gledati...

Novinar Milorada Komrakova komentarisao je navode o takozvanoj Infodemiji, poplavi lažnih i polutačnih vesti u kriznim situacijama

KO SME, TAJ MOŽE!KO NE ZNA ZA STRAH, TAJ IDE NAPRED!

Vojvoda Živojin R. Mišić (1855–1921) komandovao je srpskom vojskom prilikom proboja Solunskog fronta i za dva i po meseca je oslobođena Kraljevina Srbija.Kao najznamenitiji vojskovođa Prvog svetskog rata i srpske ratne istorije, od svog naroda smatran je legendom. Preminuo je u Beogradu 20. januara 1921. godine. Na vest o smrti izdato je službeno saopštenje da je nosilac najviših srpskih i stranih odlikovanja zauvek sklopio oči u Vračarskom Sanatorijumu u svojoj 66. godini, posle duge i teške bolesti. Smrt slavnog vojskovođe i najpopularnijeg vojnika Srbije, duboko je potresla sve građane.

Ono po čemu se Mišić još pamti jeste i njegovo čuveno geslo: „Život je večita borba. Ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide napred!“ Ovo geslo slavnog srpskog vojvode nagoni me da razmislim – koliko je srpski narod, tokom dvogodišnjeg trajanja pandemije korona virusom, uspeo da se izbori za život, da ne zna za strah i da ide napred?

Puno je heroja ove pandemije! Medicinski radnici, lekari, pre svih, zatim, epidemiolozi, infektolozi, medicinske sestre, pripadnici vojske Srbije, mnogobrojni pripadnici MUP-a Srbije, političari, državni vrh naše zemlje sa predsednikom države na čelu, rečju, svi oni koji su sačuvali mnoge živote i uspeli stopu smrtnosti da zadrže na nivou nižem od najvećih zemalja sveta.Oni, uzdignuta čela, s ponosom danas mogu da kažu da su pobeđivali koronu. Ova pandemija naučila nas je kako se pravilno peru ruke, kako se pravilno stavlja i skida maska.Tokom epidemije nastale su i neke nove reči, a svakodnevni rečnik nam je bogatiji i za izraze do sada rezervisane samo za medicinsku struku. RTS je 23. maja objavio, kako navode, šest izraza koji su nam nepozvani ušli u svakodnevni rečnik.

Komorbiditet

Reč koja označava pridružena oboljenja, bolesti ili stanja koja postoje zajedno sa glavnim oboljenjem ili osnovnom bolešću kod istog pacijenta. Na primer, ukoliko neko ima kovid 19, kao osnovnu bolest, a uz to i dijabetes i hipertenziju kao pridružena oboljenja.

Imunitet krda

Sintagma koja obeležava kolektivni imunitet koji se razvija kada najmanje 60 do 70 procenata populacije stekne imunitet prema nekoj bolesti. Nastaje prirodnim putem, zaražavanjem ili vakcinisanjem.

Epidemiološka kriva

Kriva na grafikonu koja pokazuje kojom se brzinom i intenzitetom širi virus, tj. koliko novih slučajeva zaraze ima iz dana u dan. Na osnovu kretanja epidemiološke krive mogu se planirati mere kojima se sprečava širenje zaraze ili se ublažavaju već donete.

Definicija slučaja

Skup određenih simptoma oboljenja ili kliničke slike na osnovu kojih se odlučuje o daljem postupanju i tretmanu pacijenta.

KovIDIOT

Potpuno nova složenica nastala tokom pandemije virusa korona. Imenuje one koji besprizornim ponašanjem ugrožavaju živote drugih. Urban dictionary navodi da su KovIDIOTi i „oni koji kupuju 50 rolni toalet-papira pa drugome ne ostave ništa“.

Infodemija

Pojava koja je tokom pandemije virusa korona došla do izražaja, a koja označava poplavu lažnih i polutačnih vesti i informacija koje mogu imati katastrofalne posledice u kriznim situacijama. Ova poslednja pojava, „Infodemija“ zapljusnula je pojedine srpske medije. Bilo je neprijatno čitati, slušati i gledati iste face koje, u „omiljenim“ sredstvima informisanja osuđuju poteze države, postavljaju glupa i „nameštena“ pitanja, provociraju prvog čoveka države kako je nabavljao respiratore, tzv antivakseri dobijaju prostor u medijima kako bi narodu saopštili da se ne vakciniše jer, navodno, vakcine nisu dovoljno ispitane. Neke kolege su sumnjale da država ne saopštava istinite podatke o broju zaraženih i umrlih, pisali o navodnim svađama članova Kriznog štaba za odbranu od kovida 19. Neka spodoba niskog rasta, koja je karijeru napravila vozeći auto sa kamerom i praveći auto-keš kviz, danas, sa svojim istomišljenicima, u svojim emisijama, podsmevaju se najvišim funkcionerima ove države, vređajući ih, dele im savete, prave viceve na njihov račun.

Pre dvadeset godina Javni servis, moja bivša kuća, bila je zapaljena i razorena, zbog, navodno „huškačke“ uređivačke politike. Neko, izgleda, priziva novi 5. oktobar!? Ne daj Bože! Opozicija, javno govori o tome.

Virus korona je pokazao i velike podele na medijskoj sceni Srbije. Jedni su otvoreno navijali za vlast. Gledaoci to prepoznaju. Oni što su na kanalima jednog provajdera broj 1 na daljinskim upravljačima su pak, protiv vlasti, samo to neće nikada priznati. Srećna televizija pokušava da „varira“, da pomiri i jedne i druge, da bude objektivna i jedina ima goste od kojih se nešto pametno može čuti. PRVA televizija pokušava da opravda svoj naziv i, čini mi se, da sve više uspevaju u tome. Više tehnički nego kadrovski. Javni servis Srbije se „uvlači“ čas državi, čas onima koji su protiv nje.

Ajde, neću ovoga puta da zamerim samo generalnom direktoru Javnog servisa! Hoću da prozovem mog venčanog kuma i mog fakultetskog kolegu sa brojem 9 na adresu nekadašnjeg fudbalskog kluba „Politikolog“,(na Fakultetu političkih nauka), sadašnjeg glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa Javnog servisa, zatim i mog venčanog kuma, zamenika prethodno pomenutog. „Usijale“ su Vam se fotelje, gospodo! Udobne su, zar ne? Mislim da je potrebno zameniti ih , posle 22 godine , zar ne? Sva trojica su, kao i ja, studirala novinarstvo. I svi smo danas penzioneri. Razlika postoji - oni i dalje rade u Javnom servisu. Mene je oterao biši direktor Saša Crkvenjakov u selo Zvečka kraj Obrenovca, jer, kako piše u otkazu, „prestaje potreba za obavljanjem poljoprivredne proizvodnje“.

Pored korone koja je, kako čujem, „osakatila“ broj zaposlenih, nešto „vri“ u nacionalnoj televiziji…Čitao sam o velikim transferima novinara iz Javnog servisa u jednu Novu televiziju. Baš me interesuje kako će koleginica iz Beogradskog programa i spisateljica, moja ratna drugarica iz vremena NATO agresije na SRJ, što uspešno šeta Balkanskom ulicom, i još jedna dama, meni nepoznata, „okrenuti ćurak.“ One toga još nisu ni svesne. Kao i kolega sa bradom koji je vodio TV dnevnik. Ali, ne kaže narod uzalud – para vrti gde burgija neće. Novinari su postali roba na zagađenom medijskom tržištu, pa ko da više!

Na promociji svoje tri knjige o korona virusu 23.12.2021. godine u sali Udruženja novinara Srbije, kolega sa TV N1 pitao me je: „Otkuda dr Branimir Nestorović kao recenzent moje prve knjige, kada se zna da on i recenzent moje treće knjige, epidemiolog dr Predrag Kon, imaju različita shvatanja o pandemiji?“ Odgovorio sam da je dr Nestorović, pre više od dvadeset godina, moju ćerku izlečio od astme i da je, od tada, on čovek kome verujem, stručnjak koji zna svoj posao.I moj dobar drugar.Rado je prihvatio da napiše recenziju. Nije znao, tada, da ću napisati još dve knjige o koroni. Želeo sam, i uspeo, da, u knjigama, okupim sve one koji najviše znaju o pandemiji. Zato bi današnje novinare stalno trebalo podsećati na reči vojvode Živojina Mišića, s početka ove priče: „Život je večita borba. Ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide napred!“