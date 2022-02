'ONI SU SINONIM ZA NEZAKONITO ZGRTANJE NOVCA!' Marinika preko 'Banatskih šora' ispumpavala novac građana, a sada s Đilasom kuje novi plan

Marinika Tepić, potpredsednica Đilasove stranke SSP, dok je bila na čelu Sekretarijata za sport bila je upletena u brojne afere, a jedna od njih vezana je za održavanje manifestacije pod nazivom “Banatske šore”.

Prema podacima do kojih je došao NS Uživo 2012. godine organizuje se tzv. Svetsko prvenstvo u banatskim šorama, a iz budžeta pokrajine izdvaja se dva miliona dinara Društvu za očuvanje banatskih šora iz Tomaševca. Tepićeva i naredne godine nastavlja da insistira na pomaganju u promociji ove igre, pa se ubrzo organizuje još jedno “svetsko prvenstvo”. To je građane Srbije koštalo 900 hiljada dinara za gore pomenuto društvo, a sami troškovi ove manifestacije iznosili su još dodatnih 500 hiljada dinara.

Tada je, Marinika je delila novac mimo svih procedura i nenamenski trošila novac iz budžeta Vojvodine.

Vladimir Orlić, potpredsednik Srpske napredne stranke kaže da se na tom primeru jasno vidi ono što je zanima Mariniku Tepić i Dragana Đilasa, a to je izvlačenje para iz džepova naroda.

– I na tom primeru se jasno vidi sta je uvek jedino zanimalo Tepić, Đilasa i ostatak njihovog kartela iz bivšeg režima – to je novac. Toliko su bili osioni i bahati u izvlačenju para iz džepova naroda, jer su bili uvereni da im je dozvoljeno baš sve. I to je danas jedino što nude – da sve ponovo vrate u to vreme. Usput da poruŠe sve što je u međuvremenu izgrađeno, izdivljaju se nad ljudima kroz “revanšizam”, ali sa krajnjim ciljem koji je isti kao uvek – a to je nova pljačka. Sve to ljudi znaju, zato tajkuni i njihovi poslušnici nemaju baš nikakvu podršku u narodu. Pristojan svet ih se prosto – gadi – kaže Orlić.

Aleksandar Marković, poslanik Srpske napredne stranke, u izjavi za NS Uživo, kaže da nije slučajno da je Tepićeva završila baš u jatu Dragana Đilasa, jer je on “sinonim za nezakonito zgrtanje miliona”.

– Priča o “Banatskim šorama” i izvlačenju novca od građana Vojvodine od strane tadašnjeg pokrajinskog sekretara za sport, a današnje Đilasove perjanice, Marinike Tepić, na najbolji način pokazuje kako oni doživljavaju bavljenje politikom. Nije nimalo slučajno da je Marinika, nakon mnoštva političkih preleta, završila upravo u Đilasovom jatu, jer je Đilas sinonim za nezakonito zgrtanje miliona, obilato koristeći poluge vlasti u vremenu kada su pustošili državne budžete – navodi Marković i dodaje:



– Kao najbolji Đilasov učenik, Marinika je danas nosilac njegove liste za predstojece izbore, očekujuci da, povratkom na vlast nastave sa ličnim bogaćenjem. Na srecu, siguran sam da građani Srbije neće dozvoliti povratak onih koji su uništavali i pljačkali Srbiju.



