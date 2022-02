NE MOŽE PROTIV GLASA NARODA! ĐILAS PO KO ZNA KOJI PUT UHVAĆEN U LAŽI - Demantovali ga građani Banjaluke (VIDEO)

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas još jednom je uhvaćen u laži. Naime, kako režimski mediji prenose, opozicija tvrdi da SNS masovno uvozi birače iz Republike Srpske u zamenu za državljanstvo Srbije, što je, kako je i dokazano, još jedna u moru laži Dragana Đilasa i njemu sličnih.

ĐILAS UHVAĆEN U LAŽI - DEMANTUJU GA GRAĐANI BANJALUKE!

Nakon što je Dragan Đilas izjavio da SNS masovno uvozi birače iz Republike Srpske u zamenu za državljanstvo Srbije, stiže DEMANTI OD NARODA IZ REP. SRPSKE:

- "NE ZNAM ZA TO!"

- "ZA TO PRVI PUT ČUJEM!"

- "NISAM ČUO ZA TO!"

