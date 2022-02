IT GENIJI UZ VUČIĆA I NAPREDNJAKE! Milan Bosnić i Vladimir Rakonjac NOVA IMENA NA LISTI SNS

IT stručnjaci Milan Bosnić i Vladimir Rakonjac naći će se na listi okupljenoj oko naprednjaka zajedno sa brojnim profesorima, lekarima, naučnicima i ličnostima iz sveta kulture, saznaje Alo! iz dobro obaveštenih izvora bliskih SNS-u.

Milan Bosnić je rođen u Beogradu, diplomirao je marketing i trgovinu, i već deset godina se bavi IT-jem i pametnim gradovima.

Jedan je od osnivača firme „Strawberry Energy“ je otkrio da za njega politika Aleksandra Vučića i SNS-a znači progres i modernizaciju.

- Konkretno, kao neko ko dolazi iz IT industrije vidim veliki napredak i poboljšane uslove za poslovanje. Najveće svetske firme otvaraju razvojne centre u Srbiji, naši inženjeri rade na velikim projektima, razvija se gejming i kripto industrija. Lepota svega je što pored Beograda veliki porast imaju Novi Sad, Niš, Kragujevac i drugi gradovi gde IT industrija raste. Mladi se zapošljavaju na završnim godinama fakulteta za plate koje su nekoliko puta više proseka - poručio je on.

Vladimir Rakonjac se, nakon završetka školovanja na Vojnoj akademiji i Vojnoj gimnaziji, odlučio na životni put preduzetništva i inovacija gde je uspostavio startap koji je izabran među 40 najboljih u Evropi, 50 najboljih u Evroaziji i 8 najboljih na takmičenju u organizaciji Gugla i Majkrosofta u Mađarskoj.

- Atmosfera koja vlada je da kad podržite političku opciju, da imate nešto od toga. Moje uverenje je da je to vreme prošlo i da svako ko ima energije i volje da pomogne Srbiji treba da zna gde je na političkom kompasu. Naravno, uz puno poštovanje i razumevanje za drugačije poglede ali imajući u vidu da svi treba da radimo u interesu Srbije jer smatram da nas je premalo da bismo se svađali i gubili energiju. S tim u vezi, želim da kroz svoje znanje i iskustvo koje sam stekao u firmi, koja plasira proizvode na internacionalnoj sceni, doprinesem politici ostajanja mladih u Srbiji. Jer sam i sam to učinio zajedno sa još dvanaest mladih visokoobrazovanih kolega koji su zasigurno mogli da traže svoj put u inostranstvu, ali im se svideo kompanijski ekosistem koji smo zajedno napravili u našoj i vašoj zemlji. Posebno me raduje što su neki od kolega i zasnovali svoje porodice ovde, što i ja nameravam - poručio je on.

U timu koji će naprednjaci kandidovati za vanredne parlamentarne izbore 3. aprila biće između ostalih i profesor Stojan Radenović, jedan od naših najcitiranijih matematičara, i Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.

Nataša Tasić Knežević, Jovan Kolundžija i Sanja Kerkez predstavnici su kulture na listi SNS-a, preneli su juče mediji.

Osim potpisa podrške listi i Vučiću kao predsedničkom kandidatu, ovaj trojac mogao bi da se nađe i na listi za parlament.