SAVSKI TRG, SPOMENIK STEFANU NEMANJI I ISTORIJSKI MUZEJ KAO JEDNO! Gojković za Pink najavila nikad veća ulaganja u kulturna dobra Srbije! (VIDEO)

Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković rekla je za Pink da železnička stanica, odnosno, zgrada železničke stanice jeste dodeljena Istorijskom muzeju Srbije, kako to i dolikuje. Ministarka napominje da je to urađeno 2020. godine, nakon rekordnih 58 godina čekanja.

Gojković dodaje da se od decembra 2020. vredno radi, jer je zgrada bila u lošem stanju, a pre nekoliko dana, završena je, kako dodaje, i javna nabavka za izvšenje projekta.

- Krajem aprila će biti završeni mašino projekti - najavila je Gojković.

Gojković objašnjava da će nakon aprila, u junu mesecu, biti raspisana još jedna javna nabavka, kada se na teren izvode izvođači, što znači i početak radova na unutrašnjosti železnice.

- To je 4.100 kvadratnih metara, od čega će čak 2.800 metara biti za postavku, a ostalih 1.100 je za depo, i ostale propratne sadržaje, kao što je suvenirnica, kancelarije i slično - rekla je Gojković.

Govoreći o navodima, da Dragan Đilas i njemu slični, žele da železnicu vrate u redovan rad, kao i to, da žele da sruše spomenik Stefanu Nemanji, Gojković ističe da je skandalizovana takvim izjavama.

- I Goran Marković, koji je odlučio da da podršku listi Dragana Đilasa, sa željom da spomenik izmesti u drugi deo, to ima drugih elemenata osim elemenata kulture. Tu ima rasizma - priča Gojković.

Kako dodaje, i ona je sama bila gradonačelnik, objašnjavajući da Beograd nikada nije deljen, već je sve delove grada posmatrala isto.

- To je snobizam, kome nema mesta u Beogradu, pa i nigde u Srbiji. Imam prijatelje koji su romi, koji znaju koje je pretežno stanovništvo u tom delu Beograda. Imam prijateljicu koja je važna za Udruženje roma, i rekla je da će podržati listu SNS. Ona je rekla da je zgrožena izjavom Gorana Markovića - kaže Gojković.

Kako navodi, i sam Marković je bio specijalni savetnik za kinematografiju, dodajući da je malo šta, za vreme njegovog mandata, urađeno za kulturu Srbije i srpskog filma.

- Šta je on doprineo kulturi? Koliko je filmova snimljeno? Zašto nije bilo podsticaja za stranu i domaću kinematografiju? - dodala je Gojković.

SAVSKI TRG, SPOMENIK STEFANU NEMANJI I ISTORIJSKI MUZEJ KAO JEDNO

- To je ranije bilo kao neko smeće, morali ste da trčite da tu prođete, znamo svi kako je bilo za vreme neke druge vlasti. Njih to nije zanimalo... Radovi mogu da počnu sredinom jula, i to je velika investicija vredna između 13 i 15 miliona - priča Gojković.

Kako je navela, pojedine replike se već rade, dodajući da će u novembru 2023. najverovatnije biti gotovo, kada ćemo konačno moći da uđemo u muzej, odnosno, staru železničku stanicu.

Gojković je najavila i nove investicije širom gradova u Srbiji, navodeći da je na sednici održanoj pre dva dana, planiran novi kulturni centar u Sremskim Karlovcima.

- Karlovci su to zaslužili. I grad Čačak je izabran za prvu prestonicu kulture Srbije, država za to odvaja 300.000 miliona - priča Gojković.

