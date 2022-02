'POTREBNA JE REVIZIJA 5. OKTOBRA I DA MI NOVINARI KAŽEMO NARODU ISTINU'! KOMRAKOV: To nije bila demokratska revolucija, već jedan puč izveden, pre svega, od naših ljudi koji su vrbovani, ucenjeni od strane stranih obaveštajnih službi CIA, MI6

Novinar Milorad Komrakov, prisećajući se događaja od 5. oktobra 2000. godine, kada je došlo do nasilnog preuzimanja vlasti u Srbiji, rekao je da je o tom događaju napisao tri knjige u kojima se nalazi jedina istina.

Komrakov je upitao ko se seća 5. oktobra i gde je on danas?

- O 5. oktobru više niko ne priča, stide ga se. Ljudi su shvatili svoju grešku. Ja sam jedan od onih koji zastupa tezu da za 5. oktobar se najmanje može reći da je bio jedna demokratska revolucija, da je bio jedna pobuna naroda. Jedan sam od onih koji se zalažu za reviziju tog 5. oktobra, da konačno mi novinari kažemo narodu istinu šta se tog 5. oktobra stvarno dešavalo i šta je 5. oktobar zaista bio - rekao je Komrakov za TV KCN i dodao:

- 5. oktobar je bio jedan puč, izveden pre svega od ljudi iznutra, naših ljudi koji su vrbovani i koji su bili ucenjivani od strane stranih obaveštajnih službi CIA, MI6, britanskih i američkih ambasada... - kazao je Komrakov.

Komrakov je dodao i to da je puno stranog novca ušlo u zemlju i da su mnogi njim vrbovani.

Prema njegovim rečima, reč je o ljudima koji su, kako je dodao i pozvao se na natpise Milene Arežine koja je u svojoj knjizi obelodanila podatke da u prvom krugu izbora tada nisu pobedili ni Koštunica ni MIlošević.

- Trebalo je da se ide u drugi krug koji je bio zakazan za 8. oktobar, ali opoziciji se žurilo i dolazimo do tragikomične situacije kada su ušli u Skupštinu. Sećate se scene kada su izbacivali i palili glasačke listiće. Postavljam pitanje zašto se pale gasački listići ako su oni dokaz da je neko dobio izbore kako je tvrdila tadašnja opozicija. Ako si došao do glasačkih listića, pokaži ih narodu, oni su dragocen dokaz da je pobedio u prvom krugu Koštunica. Ali, kako Arežina piše, iako je imala velikih problema zbog toga, Miloševića su izdali prijatelji. Ja to isto kažem - istakao je Komrakov i dodao da je o tome svedočio i čovek iz najbližeg Miloševićevog obezbeđenja.

Komrakov je spomenuo i torturu koja je spovedena nad njim tog 5. oktobra, kao i da je njegovojoj porodici i njemu bio život ugrožen.

- Nada mnom su se iživljavali i pravili su selfije. Da nije bilo jednog doktora i Čede Jovanovića, koji je otvoreno rekao, kada su me bacili na pod Gradske skupštine, da me ostave, jer mi Srbi nismo ubice i da neće dozvoliti da padne ijedna krv. Zamolio sam ga da mi da telefon da se javim kući da sam živ i zdrav, i gde se nalazim - prisetio se Komrakov.

Komrakov je spomenuo i to da su Miloševiću nudili da napusti Srbiju i ode u Rusiju, ali da bivši predsednik SR Jugoslavije i Srbije nije hteo da ostavi svoj narod.

Komrakov je upozorio i to da se petooktobarci u poslednje vreme sve više javljaju i rekao da ne bi bilo dobro da se ti "likovi" ikada pojave u vlasti.