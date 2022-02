'IMAMO SAMO JEDNU ZEMLJU' Vučić se obratio svim građanima: Postoje oni koji žele da SRUŠE SRBIJU!

Predsednik Vučić večeras je pričao o svim aktuelnim temama. Uživo obraćanje možete pratiti na našem sajtu.

Predsednik je počeo pričom o nedavnom gubitku, o smrti bivše supruge Ksenije.

- Tragedija je da je mlada osoba od 55 godina preminula. Deci je, naravno, teško. Milica se vratila na studije, tamo je sama, pa je briga veća, ali ona je jaka. Ko može smrt majke da podnese lako? I kad majka ima 90 godina, majka je majka. Pregrmeće oni to, mnogi ljudi su izgubili roditelje. Uglavnom je ona bila tu za njih. Sad brinem i oko stvari o kojima dosad nisam brinuo. Koja knjiga treba da se kupi, da ih pitam da li su jeli - rekao je Vučić.

Predsednik se zahvalio svima koji su izrazili saučešće.

- Milica ima 19 godina, Danilo je stariji, ali je za mene dete. Nikada neće biti sve u redu, ali biće u smislu njihove snage i njihove volje da se bore - rekao je on.

Predsednik je otkrio da je malopre završio sastanak sa premijerkom Brnabić i ministrom Mali.

- Malo pre smo završili sastanak predsednica Vlade Ana Brnabić, Siniša Mali i ja. Želimo da obradujemo ljude u Srbiji. Videćete da nema veze sa izborima. Negde u maju mesecu, ili početkom juna, svakako pre Vidovdana, svi mladi dobiće još po 100 evra. Produžićemo, od 16 do nepunih 30 godina. Brinemo o svojim majkama i očevima. Mnogo ljudi smo izgubili, ne sve od korone, neko od izliva krvi u mozak, od srca... Ovo je način da pomognemo mladim ljudima. Ovo je dobra poruka, mogu da računaju na najmanje od po sto evra. Neće biti pre izbora.

- Za tri dana kreće isplata 20.000 dinara za penzionere, to je oko 34 milijarde, čime pokazujemo da u vreme krize za koju nismo krivi i energetske i inlflatorne da želimo da pomognemo ljudima. Kao što podstičemo dodatne investicije, podstičemo i dodatnu potrošnju - kaže Vučič i dodaje:

- Pregovaramo oko 92 investicija, čija je ukupna vrednost 7,3 milijarde evra, što je preko 35.000 novih radnih mesta. Mi u ovom trenutku imamo rekordnu zaposlenost u Srbiji, nedostaju nam zanatlije. Pitanje je kako da ih vratimo. Plate će da rastu kod nas brže nego drugde, ali je pitanje kada je taj trenutak da možemo da ih vratimo više. To je pitanje trenutka. Mi ovde uvek volimo da govorimo o visokim cenama, ali ne želimo da kažemo da na primer imamo najnižu cenu električne energije u Evropi. Mi time pomažemo svoje stanovništvo. Kada postavite sve to, a ja verujem da u mandatu nove Vlade možemo da dođemo do prosečne plate od 1 000 evra. Do kraja mandata sledeće vlade prosečna penzija mora da bude 500 evra

Govoreći o situaciji u svetu i ukrajini Vučić je rekao da se nada da neće doći do eskalacije.

- Verujem da će Rusi i Ukrajinci, to jest Rusi i Amerikanci naći zajednički jezik i onda nemam brige ni za razvoj Srbije, jer nas može da poremeti samo velika svetska kriza. Danas je dato naređenje za povećanje naših robnih rezervi brašna, masti i slično. Sve to treba da kupite, da obezbedite pare, i sve to radimo bez da ugrozimo stopu javnog duga. Ljudi nisu osetili, nijedna kuća nije ostala bez grejanja. Ja sam znao da će sve da ide u nebo, i gas i ugalj i nafta. To je trebalo da znam onoga dana kada sam video da je Kina počela sve da kupuje. Ipak smo u prednosti nad ostalim zemljama koje još uvek ništa nisu počele da kupuju - rekao je Vučić.

Govoreći o platama predsednik je rekao da one rastu.

- Za lekare specijaliste danas je plata 1020 evra, a bilo je 609 evra. Zaposlenima u crvenim zonama je 1548 evra, medicinske sestre imaju mnogo veće povećanje plata u procentima. 282 evra, plata je danas 522 evra, lekari odlaze minimalno. Medicinska sestra u kovid zoni 684 evra. Prosečno povećanje plata je 78 posto na nivou cele Srbije. To je veliki napredak za tako mali broj godina - naveo je.

O Đokoviću

- Država je bila dužna prema Novaku. On je simbol naše zemlje. Đoković je govorio o tenisu, nikada o politici. Nije on govorio da će me podržati na izborima. Sramotno je da o njemu govore i da ga napadaju. Ja sa njim nisam blizak, ali imamo korektan odnos - rekao je predsednik.

O napadima na Novaka Đokovića posle susreta sa njim, Vučić kaže:

- Došao je kod predsednika države, to rade svi sportisti. Mi imamo korektan odnos i ja sam se trudio da mu pomognem jer je to moj posao. Država je preuzela i više mera nego što je moralaa, jer je Novak simbol pobedničke Srbije. Novak je rekao hvala i to je normalno. Mi sada razmišljamo kako da podižemo tenisku Srbiju, to je naš interes. I sada će odmah biti negativni komentari. Ja nikada neću rekli da me je Novak podržao na izborima. Mene Novak obraduje svakom svojom pobedom, ali ja ne mogu da se kitim njegovim radom. Mi moramo da budemo uz njega i kada ga ceo svet napada. Ti ljudi pokazuju da oni nisu u stanju da podnesu drugačije mišljenje

Vučić o napadima dela opozicije

- Beograd će biti centar za razvoj, centra 4. industrijske revolucije. Menja se Srbija, menja se sve. Neki ljudi kažu da će plata lekarima da bude 1000 evra, a već je - naveo je Vučić i pročitao podatke.

- Ja tim ljudima ni ime neću da pominjem - rekao je predsednik.

Predsednik je rekao da nikada nije čuo da se neko priprema za kampanju sa programom: "Ovo ćemo da izmestimo, ovo da srušimo i ovo da izmestimo“, pa je rekao da Srbija zaista ne želi da stane, već samo da bude sve uspešnija i bolja"

"Prvo su nas optužili da preko ljudi u Republici Srpskoj želimo da obezbedimo glasove u Srbiji. Druga optužba je da postoje ljudi koji su upisani negde, a da ti ljudi tu ne žive. To je nepostojeća kuća na Vračaru. Čak i da je sve to istinito, zna se na biračkom mestu ko ima pravo da glasa. Ne može da glasa mrtav. Imaće 20 svojih kontrolora na svakom mestu. Ali im je ta priča potrebna zato što nemaju šta drugo da ponude.U Republici Srpskoj nikada nisu bili ujedinjeni toliko kao oko ove uvrede. Šta vam to smeta ako su ljudi iz Srpske? Vama ne može da promeni ništa ni 800 hiljada ljudi. Nemaju šta da ponude. Imaju da ponude sklanjanje spomenika u Marinkovu baru i Borču, jer tako valjda žive neki manje vredni ljudi. Zašto Borča, to je jedno lepo naselje gde oni nisu uspeli ni dom zdravlja da podignu. U čemu su bolji ti od nekog iz Borče i Marinkove bare? Kažu da će negde da prebace spomenik, u centralnu Srbiju, jer je kako kažete 'ruska umetsnost' kič. Sram vas bilo neznalice jedne - rekao je predsednik i dodao:

- Zašto želite da zaustavite metro, zašto to radite? Hoćete da ostavite Beograd bez metroa. Nama je važan svaki deo Beograda i Srbije. To što doživljavate Vojvodinu kao strano telo, o tome da ne pričam. Da li stvarno mislite da će razlika na izborima da bude 3,4, hiljade? Ljudi žele da glasaju za ozbiljnost. Nikada nisam čuo da se neko priprema za kampanju i da izađe sa programom ovo ćemo da srušimo i ovo ćemo da izmestimo. Srbija hoće da bude uspešna u svemu

O napadima na Srbiju

- Ja razmišljam o tome samo koliko koliko i kada kreću isplate penzija, koliko i kada kreće isplata mladim ljudima ponovo, imamo li uvek da isplatimo plate i penzije, imamo li novca za energente, da kupimo dovoljno od mazuta, dizela, benzina, kerozina kojeg nemamo dovoljno u rezervama, i investicije me zanimaju, rekao je predsednik.

- Imate deo ljudi koji žele da sruše Srbiju. Ugrožavamo li nekoga u regionu? – Nikog. Ali Srbija je mnogo jača. Naše oružje, naša vojska, policija – to nije ista zemlja. Imali smo divne vojnike, oficire, ona ne tuče narod, ona nije ubila Ranka Panića, to su radili u neko drugo vreme.

O radnicima iz Kine

- Kažite onda ljudima šta to znači i da treba da se sele i iz Bora i iz drugih mesta u kojima posluju kineske kompanije. Od čega da živimo ako isteramo sve investitore. Ne možemo da teramo ljude da pasu travu, a sledeći zahtev je da pobijemo krave jer one proizvode metan. Zbog toga će biti sledeći protest naredne godine - rekao je Vučić.

- Dojče vele je skoro stvorio novu modu, a to je da nam deca nisu potrebna, jer zagađuju vazduh. Ljudi malo je previše, malo ste preterali. Mi ove godine ulažemo 20 posto više nego prošle godine u Boegradu. Vesić i Irena imaju fantastične programe za Srbiju, i ministartsvo finansija koje pronalazi novac za sve to. Za sve opštine u Srbiji smo obezbedili projekte za prečištavanje otpadnih voda, tako će Srbija biti poput Austrije, Švajcarske - naveo je predsednik.

- Srbija više nikada neće biti nerazvijena zemlja, ali ne sme da ostvaruje profit kao neke zemlje. Oni ne kriju i hvale se tim ko je šta platio, da li Rokfeler ili neko iz Nemačke. To je suština i to je ono što ljudi treba da znaju, to nema nikakve veze sa čistim vazduhom. Neki ljudi su zaista bili zabrinuti za svoju sredinu, ali ovi ovde, politički prevaranti iz centra grada koji imaju po nekoliko automobila i ne smeta im da svaki dan zagađuju svoj grad, nama će da vrše pridike. Razmislite samo zašto Rokfeler to plaća? Da li zato što vole Srbiju? Da li neko veruje u to, pozivam ljude da stave prst na čelo i da razmisle o tome - rekao je Vučić.

O politici SNS-a i Aleksandru Šapiću

- Aleksandar Šapić će prikazati najbolji program, verujem. Ne potcenjujem tuđi rad, ali Šapić ima dobru energiju. Naša politika je da sve vreme radimo zajedno. Da radimo sa Bošnjacima našim, Slovacima, Bugarima, Romima, naravno, rekao je.

- Smejali ste mi se kada sam rekao, ali danas imamo na Beogradu na vodi 1200 radnika koji nisu iz Srbije. Mi imamo na Moravskom koridoru preko 1300 radnika koji nisu građani Srbije, Turci, Indijci...Bangladeštanci. Jesam li bio u pravu?- Bio sam. Dojče vele je nedavno proizveo novu modu: deca nam nisu potrebna zato što nam uzimaju čist vazduh, i može da dođe do dodatno emisije CO2. Deca i mlad bračni par se odlučio da nema dece, da nas spasu – pa ljudi, malo ste preterali, zaustavite se. Super, treba ubiti decu Aleksandra Vučića zato što izlučuju emisiju CO2 , rekao je predsednik.