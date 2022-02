'ŽELIM DA OBRADUJEM MLADE LJUDE U SRBIJI' Predsednik Vučić najavio još 100 evra novčane pomoći!

Predsednik Aleksandar Vučić je večeras najavio najavio novu novčanu pomoć mladima u Srbiji.

Na samom početku obraćanja građanima predsendik je saopštio vest koja se tiče svim mladih ljudi u Srbiji.

- Želim da obradujem mlade ljude u Srbiji, to nema veze sa izborima. Još po sto evra dobiće svi mladi ljudi u Srbiji, u maju najkasnije u junu od 16 do nepunih 30 godina dobiće još po sto evra. To je još oko 102 miliona evra koje smo spremili da izdvojimo za mlade ljude - rekao je Vučić i naglasio da to neće biti pre izbora.