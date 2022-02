MARINKOVIĆ: Oni koji nemaju politiku, bave se perifernim stvarima i mržnjom, dok se Vučić bavi ekonomskim razvojem! (VIDEO)

Ključna politika i poruka predsednika Vučića jeste ta, da smo uvek spremni za dijalog, kao i da doprinesemo regionalnoj stabilnosti, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK narodni poslanik Vladimir Marinković.

- Oni koji nemaju politiku mogu da se bave perifernim stvarima, mržnjom, dok se predsednik bavi autoputevima, železnicom, kako da spoji ljude i da se ekonomija razvija – rekao je Marinković.

Kako kaže, Vučićeva vizija jeste ta da je ekonomski razvoj bude pretpostavka rešenja svih političkih konflikata na Zapadnom Balkanu.

- Vrlo je teško očekivati bilo kakav pomak po pitanju KiM, to su ljudi koji ne poštuju ni jedan sporazum, i ne žele da doprinesu da ljudi iole bolje žive na toj teritoriji – rekao je Marinković.

Kako kaže, Srbija ostaje na putu stabilnosti, ostaje u domenu implementacije inicijative Otvoreni Balkan, koja će tek pokazati svoje velike rezultate i benefite.

- Bavićemo se i dalje razvojem, infastrukturom i implementacijom vizije Srbija 2025/2030. Predsednik ima viziju kako će država da izgleda ne u naredne četiri godine, već mnogo mnogo više unapred – rekao je Marinković.

Borko Kašanski, urednik političke rubrike u Srpskom telegrafu, komentarišući navode Dragana Đilasa da građani dolaze iz Republike Srpske kako bi dobili državljanstvo i glasali za SNS, ističe da je cela priča van logike i smisla.

- Ako neko misli da je to način da vodi kampanju, neka ga. Svako ko živi u Beogradu, može da prošeta do tih adresa da vidi i da se uveri kako priča nije tačna. Bitno je da je oni vrte, ne smatram da je to dobar način da se vodi kampanja, ali svako neka radi onako kako treba da radi – rekao je Kašanski.

Kako kaže, nije to način da se pridobije još neki glas.

Autor: