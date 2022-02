PALMA: Opozicija u Srbiji je kao Kalimero

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da će predložiti predsednika Vučiću da ispred svih kapitalnih objekata koje je ova vlast izgradila postavi statue po jednog Kalimera, kako je dodao, poznatog lika iz jednog crtanog filma, koji su svi gledali u detinjstvu, a čiji glavna rečenica je bila “to je nepravda” i da ta statua simbolizuje opoziciju u Srbiji koja za sve što se radi u našoj državi govori da je nepravda.

- Za opoziciju u Srbiji nepravda su izgrađeni autoputevi, nepravda su izgrađeni klinički centri, nepravda je povećanje plata i penzija, nepravda je međunarodna popularnost Srbije, nepravda je smanjenje nezaposlenosti i tako dalje, za njih je sve nepravda. Ali treba da postavimo i jednog velikog Kalimera koji bi simbolizovao to što Dragan Đilas nije procesuiran za to što je tukao svoju ženu i njenog oca ispred njihove maloletne dece. E to je prava nepravda - rekao je Marković gostujući na televiziji Hepi i dodao:

- Opozicija u Srbiji sada obećava lekarima platu od 1000 evra kada dođe na vlast. Oni se ne razumeju u pare, neka pitaju lekare kolika im je danas plata, a kolika je bila kada je današnja opozicija bila na vlasti. Samo kritikuju i viču “to je nepravda” kao Kalimero. Ali na predstojećim izborima neće proći laži, bljuvotine i prevare opozicije, proći će samo dela, dela ne mogu da se sakriju.

JA VODIM NARODNU DIPLOMATIJU I JA SAM JEDAN OD POLJOPRIVEDNIKA, PRIVREDNIKA, SPORTISTA I PORODIČNIH LJUDI

Tokom gostovanja Markovića na televiziji Hepi bio je prikazan i deo filma o njegovim međunarodnim aktivnostima.

- Osim poseta mnogima zemljama na visokom nivou, od SAD, Rusije, Turske, Grčke, Egipta, Austrije, Italije, Rumunije, Bugarske, veliki broj ambasadora i diplomata bio je i u Jagodini, iako ja, niti sam imao niti imam ministarsku funkciju. Poenta je da nije Srbija samo Beograd, već i Jagodina, Leskovac, Kraljevo, Kragujevac, Užice, Čačak, Subotica, Zaječar, Požarevac, Niš, Smederevo i tako dalje i kada oni dođu kod nas da im mi iz unutrašnjosti potvrdimo da ono što se poslednjih 10 godina radi u Srbiji nikada ranije nije bilo. Da Srbija ima političku stabilnost, ekonomsku sigurnost, da se ne menja kurs evra, da nikada Srbija nije bila popularnija u međunarodnim odnosima, da nikada veći broj investitora nije dolazio u Srbiju i otvorio svoje fabrike - rekao je Marković i dodao:

- I ja sam sve vreme vodio i vodim narodnu diplomatiju i jedan sam mali šraf u promociji Srbije u svetu i stvaranja bolje slike o našoj zemlji. Od 2004. godine do danas oko 65 000 građana sa teritorije grada Jagodine je negde putovalo u mojoj organizaciji, u tu uključujem osnovce i srednjoškolce koji su letovali u Crnoj Gori i Grčkoj i samo za ta letovanja dece se plaćalo iz gradskog budžeta Jagodine, sve ostalo od donatora. Samo prošle kovid godine vodio sam 2000 ljudi u Egipat i Grčku i to 300 lekara i medicinskih sestara i tehničara iz kovid zona iz 35 gradova Srbije u Egipat, zatim 600 lekara u Paraliju i 1000 poljoprivrednika iz cele Srbije u Grčku i sve to od donatora. Lekare i medicinske sestre vodim jer su to naši heroji u ovim kovid vremenima i zato što su mnogo života spasili. Zašto vodim poljoprivrednike, zato što sam ja jedan od njih i znam njihove muke, živim na selu i bavim se poljoprivredom. Ja sam i poljoprivrednik i političar. Ja sam i jedan od privrednika jer 40 godina sam privatnik i imam preduzeće. Ja sam i jedan od sportista jer se ceo život bavim sportom ili kao sportista ili kao sportski radnik. I ja sam jedan od porodičnih ljudi jer živim u 11 - članoj porodici. Nisam političar opšte prakse, ali sam se sa svime bavio u životu osim kriminalom.