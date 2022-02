'KAKAV, BRE MERKUR, ZORANE?' Hit reakcija predsednika Vučića na Drobnjakovo objašnjenje: Bio si odličan, nemoj više na televiziju!

Vršilac dužnosgi direktor puteva Srbije Zoran Drobnjak rekao je predsedniku Srbije da će retrogradni Merkur pomoći u izgradnji puteva.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je šokiran pričom Zorana Drobnjaka o povezanosti horoskopa i izgradnje puteva.

Premijerka Srbije Ana Brnabić ispričala je anegdotu koja se desila pre otvaranja petlje Pakovraće.

Srbi navalili na najprofitabilniju Bitcoin aplikaciju nakon slučajnog puštanja u javnost

- Pre dve, tri nedelje, sedim kod predsednika i razgovaramo. Tu je bio naš drug Drobnjak, direktor "Puteva Srbije". To je bilo pre otvranja auto-puta petlje Pakovaća. Mi smo pričali, i u jednom trenutku je Drobnjak rekao kako veruje u horoskop i kako se sada nalazimo u retrogradnom Merkuru - rekla je premijerka gostujući u emisiji "Amidži šou".



- I taj retrogradni Merkur će nam pomoći u izgradnji puteva. Meni je to bilo beskranjo smešno. Predsednik, ozbiljan kakav je inače, ne veruje šta čuje svojim ušima od direktora jednog javnog preduzeća. Završi se to i zove on njega telefonom.

Premijerka Ana Brnabić ispričala anegdotu o retrogradnom Merkuru:

- Je li, kakav, bre, Merkur - pitao ga je Vučić, a Drobnjak kaže:

- Pa retrogradni Merkur.

- Kakav, bre, retrogradni Merkur, znaš li ti koliko para ulažemo u puteve, znaš li ti koliko mi radimo? - pitao je predsednik, a Drobnjak uzvratio:

- Jesam li bio dobar? - upitao je Drobnjak na šta je Vučić rekao:

- Bio si odličan, nemoj više da se pojavljuješ na televiziji - ispričala je premijerka anegdotu na koju su se svi nasmejali.