SVAKA ČAST VUČIĆU! Predsednik Svetskog ekonomskog foruma pohvalio napredak naše zemlje: SRBIJA JE NA PRAVOM PUTU (VIDEO)

Predsednik Svetskog ekonomskog foruma Borge Brende izjavio je danas da je Srbija na pravom putu i pohvalio je njen napredak.

- To što Srbija investira u tehnologiju i informatiku za najmlađe, to je orjentisano prema budućnosti! Srbija je na pravom putu. Srbija sada izvozi više IT proizvoda nego poljoprivrednih, ko bi to pomislio pre 10 godina! - rekao je Brende.