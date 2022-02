EU i UN zaustavili obnovu kuće Džafera Deve u Mitrovici! Da javnost nije digla glas, Aljbi Kurti bi ovaj projekat doveo do kraja

- Važna vest je da su Program Ujedinjenih nacija za razvoj i kancelarija EU na Kosovu i Metohiji odustali od restauracije kuće Džafera Deve (Xhafer Deva) u Mitrovici, ali se očekivalo da će albanski političari nastaviti sa relativizacijom zločinaca i revizijom istorije!

- Da javnost nije digla glas, Aljbi Kurti bi ovaj projekat doveo do kraja - napisao je Petković na Tviteru.

Important news that @UNDP_Kosovo and @EUKosovo gave up the restoration of the nazi collaborator #XhaferDeva house, but it was expected that Albanian politicians would proceed with relativization of criminals and revision of history!

