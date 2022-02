'TO JE JEDINO REŠENJE' Šešelj za Pink o krizi u Ukrajini: Sve zemlje koje su posle raspada SSSR ušle u NATO moraju da napuste taj savez (VIDEO)

Predsednik SRS Vojislav Šešelj komentarisao je za TV Pink kako politička kriza u Ukrajini može da utiče na region istakavši da srpsko rukovodstvo vodi dbru politiku.

Šešelj je rekao da sastanak predsednika Francuske Emanuela Makrona i predsednika Rusije Vladimira Putina dodajuću da do deeskalacije sukoba ne bi trebalo da dođe.

- Predsednik Putin ima čvrstu poziciju i jasno je stavio do znanja Zapadu da NATO ne sme biti u Ukrjaini. Ali NATO moraju da napuste Litvanija, Letoni, Estonija, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Albanija, Hrvatska i Slovenija. Sve te zemlje koje su posle raspada SSSR ušle u NATO moraju da napuste taj savez, i onda da to bude tampon zona između NATO i Rusije. To je jedino pravično rešenje - istakao je on.

Lider SRS osvrnuo se i na političku situaciju u susednoj Crnoj Gori rekavši da je Zdravko Krivokapić doživeo politički slom

- Pao Krivokapić, razbio se kao kruška. Njega ne slušaju ni službenice u bifeu. Ne zna šta priča. Neće ni ovaj Dritan Abazović dugo. Ovo je samo vlada do novih izbora. Mislim da će biti novi izbori. Moraće - rekao je Šešelj.

Predsednik SRS kaže da se Dritan Abazović prodao i da nije želeo da se Crna Gora uvede u reforme.

- Hteo je da se dočeka velikih para i baš ga briga - rekao je Šešelj i dodao da je Milo Đukanović izgubio autoritet, te da je politički gotov.