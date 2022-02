DORUČAK SA POSLANIKOM! Narodni Poslanik Srbo Filipović sa građanima u skupštinskom restoranu! (FOTO)

Sledeći politiku predsednika Vučića od svog prvog dana u SNS-u svoj politički rad baziram na komunikaciji sa građanima. Moj stav je oduvek bio da ako imaš nameru da se baviš politikom, onda uvek moraš biti dostupan i otvoren za narod, navodi narodni poslanik SNS Srbo Filipović.

- Zato ne postoji čovek koji je tražio prijem i razgovor da ga nisam primio. Ne postoji osoba kojoj nisam odgovorio na poruku ili poziv. Ako misliš da budeš na bilo kojoj funkciji i da ne želiš da budeš sa narodom, onda na toj funkciji ne treba da budeš. Nisi na funkciji zbog sebe, nego zbog ljudi, da radiš za njih i da njima pomažeš koliko god možeš - piše on na svom blogu i dodaje:

- Svima kažem da ako predsednik Vučić može i ima vremena da satima razgovara sa narodom, da obilazi svako mesto, svako selo i da obiđe svaku kuću, onda svi ostali moraju da to rade bez ikakvih izuzetaka. Za divljenje je to na koji načina, sa koliko strpljenja i ljubavi Vučić živi i radi za Srbiju i svakog čoveka. To niko nije pre njega radio. On je državnik koji svojim delima motiviše svakoga od nas da radimo još više. Lično uživam u tome da budem sa narodom.

Volim da se vozim tramvajem, da odem na pijacu svaki drugi dan, da nedeljom odem do crkve sa porodicom, da sednem na klupu u parku, da razgovaram sa komšijama ispred naše lokalne pekare, da razmenim neki vic sa radnicima u lokalnom dućanu pića i da svakome izađem u susret sve ono što je u mojoj moći. Tako isto više od deset godina primam građane i nema problema kojim se nisam bavio i koji ne znam napamet. To je moj život, da radim za ljude. I dok god sam u politici i dok god budem potreban pomagaću svojoj državi.

On je istakao da je iz tih razloga došao na ideju da ljudima na još jedan način otvormi vrata Skupštine Srbije i pozove svakog čoveka koji želi i oseća potrebu da dođe i u jednoj neformalnoj atmosferi razgovaramo o svim temama.

- I odziv građana je odličan. Već danima ljudi dolaze i mnogo toga pokrećemo i šaljemo nadležnima ono što građani smatraju da je potrebno. I ta akcija će trajati dok god budem narodni poslanik. Dok sam ja u Skupštini Srbije vrata Skupštine će biti otvorena za sve dobre i pristojne ljude koji žele da dođu. A dolaze i mlađi i stariji. Svako ima dobrih ideja, predloga, sugestija, ali iznose i probleme na koje se mora hitno reagovati. Jednako su mi dragi Mile, Jela, Veljko, Zoran i Nemanja, ali i svi ostali koji su bili i drugi koji su se zakazali za naredne dane - navodi i dodaje:

- Ako želimo poverenje naroda, onda moramo raditi ono zbog čega smo dobili poverenje predsednika Vučića za taj važan posao. Kako je ko radio, daće sud onaj ko treba. A svako neka se drži toga da je najveća čast raditi za narod i Srbiju. Za mene ništa važnije i lepše od toga nema. Srbija i naš narod su uvek na prvom mestu i iznad svega. Uveren sam da građani to prepoznaju i da će na pravom mestu i u pravo vreme podržati onu politiku koja Srbiju vodi napred.