Komentarišući koliko je bilo teško obnoviti vojsku nakon preuzimanja od prethodnog režima, ministar odbrane Nebojša Stefanović, istakao je za TV PINK da je to bilo izuzetno teško, posebno za pripadnike vojske, ljude koji su živeli i žive za nju. Kaže da je njima sve to jako teško padalo.

- Kada gledate kako vam neko smanjuje brojno stanje iz dana u dan, kako odlaze oni najbolji i najpametniji. Nisu oni odlazili svojom voljom, njih su ukidali iz dana u dan. Baš u vreme Zdravka Ponoša to se najviše dešavalo – ističe Stefanović.

Kako kaže, bilo je jako teško od 2012. do danas, popraviti sve što su oni u relativno kratkom vremenu uspeli da sruše.

- Oni su u roku od 6, 7, godina napravili toliku štetu koju je izuzetno teško bilo popraviti. Prvo, od 2001. do 2004. okvirno su smanjili vojsku za 9 hiljada ljudi. Tu se ne misli da vojnike koji su na redovnom služenju vojnog roka, već se radi o profesionalnim oficirima, podoficirima i vojnicima koji su radili kao profesionalci, bez civilnih lica – rekao je Stefanović.

Kako ističe, onda su od 2005. do 2012. tačno 23.981 oficira, podoficira i civilno lice takođe oterali iz vojske.

- Kad pogledate Vojnotehički institut, on bi trebalo da bude, kao što je to i danas, mozak našeg razvoga. Tu su najsposobniji inženjeri, stručnjaci i naučnici. Samo u 2005. 466 ljudi je najureno odatle. To su najsposobniji naši ljudi – rekao je Stefanović, i dodao da je u prethodnoj godini primnjeno oko 90 ljudi.

Kako kaže, oni su toliko ljudi, specijalizovanih za posebne vrste naoružanja, inženjera, oterali u jednom danu.

- Tamo gde je bilo pameti i znanja, te ljude su šutnuli iz vojske. To se nije moglo opravdati, suština je bila da navodno menjaju, smanjuju... Ponoš je u tom periodu bio zamenik načelnika Generalštaba, a kasnije zastupnik i načelnik Generalštaba – rekao je Stefanović.

Ističe da su oni 63. i 72. brigadu, koje su branile ovu zemlju kada je bilo najteže, rasformili i napravili od njih bataljone.

- Smanjili su ih značajno, uzeli su kobre i njih su takođe spustili na bataljom, kao i rečne specijalce. Oni su od četiri brigade napravili jednu. To je jedan trik koji ljudi nisu zapazili. Oni su velike jedinice rasformili i spustili na manje. Samim tim, imali su višak naoružanja, i onda su rešili da ga seku, uništavaju i prodaju – rekao je Stefanović.

Ističe da postoji oglas iz 2007. godine, kada je Ponoš već bio načelnik Generalštaba, gde oni nude bacače raketa, lasere za protivavionsko delovanje i tako dalje.

- Ponoš je sa grupom ljudi koji su bili oko njega doneo sve te odluke, jer takve odluke moraju da dođu iz Generalštaba. Da li se konsultovao sa nekim ili nije, da li je neko imao finansijski interes u tome, to je jako teško znati, jer može biti svašta. Nažalost, vojska je ostala bez važnih i kvalitetnih ljudi – rekao je Stefanović.

Dodaje da su hteli da onu vojsku spuste da ne može da bude više moćna.

