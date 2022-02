Ljudi koji me dobro poznaju znaju da ja ne primam poklone i plaćam sve svoje račune, ali prvi put mi se desilo da mi jedna televizija besplatno pokloni sat vremena prostora i to na početku predizborne kampanje i osim tog poklona, ljudi koji su radili tu emisiju, verovatno nesvesno, su i potvrdili da su svi napadi njihovog poslodavca siledžije Dragana Đilasa i njegove radnice Marinike Tepić na mene jednostavno laž - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma u reakciji na dokumentrni film o njemu koji je sinoć prikazan na TV N1, a u okviru serijala “Junaci doba zlog“ i dodao:

- Ali ljudi koji su radili tu emisiju dobili su nalog, rade za pare i to razumem. Nalog je bio od strane njihovog poslodavca siledžije Đilasa kao u vremena KGB – a, CIE I UDBE – „nađite mu nešto“. Svojski su se trudili ti novinari da pronađu bar jedan i najmanji dokaz protiv mene, ali nisu našli, ne zbog toga što oni nisu sposobni da pronađu informaciju, jesu, ali jednostavno takve informacije nema i nema dokaza zato što nema dela o kojima su pričali Dragan Đilas, Marinika Tepić i onaj skremblovani kriminalac Branislav Radosavljević. Marinika Tepić je toliki lažov da i kada kaže da se zove Marinika Tepić i to treba proveriti. Ali o njoj se već izjasnilo i Tužilaštvo u Kraljevu koje je zvanično saopštilo da Marinika Tepić laže, a sa njom čekam da se vidim na sudu. Takođe su novinari koji su radili film, uzeli kao relevantnu osobu kriminalca, lopova, kradljivca automobila Branislava Radosavljevića koji je takođe lagao, verovatno po nalogu svog i Marinikinog partijskog šefa, a koji je kasnije u policiji promenio iskaz i njega sam tužio i na prvo ročište nije došao jer ga navodno boli zub.

Marković ističe da njega ne boli zub već ga, kako je dodao, kao i Dragana Đilasa i Mariniku Tepić boli istina.

- Ali protiv istine nema leka, lažovi moraju da odgovaraju. Isto tako, novinarima koji su radili ovaj film promakla je jedna „sitnica“, a to je kada su već pustili Sandu Rašković Ivić da iznese laži o nekakvom podvođenju prema italijanskom diplomati profesoru Robertu Veraldiju, onda bi bilo, u najmanju ruku fer, da puste i demanti tog istog profesora Veraldija koji je lično demantovao sve što je Sanda Rašković Ivić izgovorila i to što je ona uradila je, osim što je lagala i diplomatski skandal prve kategorije. Sve koji su lagali o meni sam tužio i tek nakon 9 meseci je pokrenut prvi postupak. I još jedna „sitnica“ je primetna u filmu koji je prikazan o meni, a to je da o meni pričaju ljudi koji me uopšte ne poznaju, a kada o nekome tražite informacije onda pitate one koji tu osobu dobro poznaju. To je aksiom - kazao je Marković i dodao:

- Sledeća „sitnica“ je što su kao relevantnu uzeli osobu koja ima četiri psihijatrijske šifre, Katarinu Jokić, predsednicu Đilasove stranke u Jadodini i koja bi umesto kod novinara, trebala da ide kod psihijatra da se leči, a ja joj želim da što pre ozdravi. I ta osoba izgovara ono što se od takve osobe i očekuje, a to je da je Jagodina pre mene bila „probuđeni“ i „slobodan“ grad. A u tom „probuđenom“ i „slobodnom“ gradu je pre 2004. godine 20 000 ljudi ostalo bez posla, budžet grada je bio 3 000 000 evra, a danas je 30.000.000 evra. U toj "probuđenoj" Jagodini ljudi su se iseljavali iz Jagodine, a od 2004. godine kada sam ja „okupirao“ Jagodinu sa svojim koalicionim partnerima, zaposlio sam sve koje su njeni ostavili bez posla, uključujući i njihovu decu, napravio fabrike, otvorio nova radna mesta, napravio turistički kompleks kakav ne postoji u ovom delu Evrope u koji dolazi pola miliona ljudi godišnje iz zemlje i inostranstva, a 70 posto Jagodinaca je sa mnom „okupatorom“ putovalo negde u inostranstvo, a da ih to ne košta ništa, plus najbolji socijalni program, zašta sam dobio nagrade u Evropi, plus što su za Jagodinu čuli po dobru i u Africi i u Evropi i u Americi i u Aziji i što u Jagodinu svi rado dolaze. U njihovoj „probuđenoj“ Jagodini svi su plaćali autobuski prevoz iako nisu radili, a u mojoj “okupiranoj“ Jagodini niko ne plaća autobuski prevoz, a skoro svi rade. Dakle, taj serijal koji govori o ljudima u vlasti, treba da se zove „Junaci doba najboljeg za Srbiju“, jer je vreme poslednjih 10 godina vreme kada Srbija postane poltički stabilna, ekonomski sigurna, premrežena novim autoputevima, izgrađenom infrastrukturom, najvećim platama i penzijama u istoriji, sa najviše stranih investicija u istoriji, sa najvećim rastom BDP – a u Evropi, sa najmanjom stopom nezaposlenosti u istoriji.

Marković je rekao je da je u gomili laži u tom filmu pomenuto i da ja imam 190 hektara zemlje što je, kako je istakao Marković, notorna laž kao i sve ostalo.

- Dragan Đilas siledžija je okupio oko sebe u stranci lopove, ludake, lažove i prevarante i to treba i da bude slogan toj stranci i da kažu "Mi siledžije, lopovi, ludaci, lažovi i prevaranti izlazimo na izbore". I zato je doba koje oni u filmu pominju kao doba zlo u stvari najbolje doba za Srbiju, a „Junak doba zlog“ je upravo nalogodavac i finansijer svih tih laži protiv svoje zemlje, Dragan Đilas, protiv ljudi koji čine vlast, na kraju i protiv mene. Ali još jednom hvala na besplatnom političkom marketingu i hvala što ste dokazali da dokaza nema, jer ne postoje - izjavio je Marković.