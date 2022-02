100 EVRA USKORO LEŽE NA VAŠE RAČUNE! Evo ko i kako može da se prijavi za novčanu pomoć

Danas na sednici Vlade biće Predlog izmena zakona o isplati dodatnih 100 evra mladima od 16 do 29 godina.

Od 16. do 31. maja otvorićemo proces prijava, pri čemu svi koji su se već prijavili, njih 1.059.411, ne treba da se ponovo prijavljuju. Njima ćemo automatski uplatiti 100 evra, ali ćemo otvoriti proces prijava za sve one koji u međuvremenu napune 16 godina, ili su na neki drugi način stekli to pravo, jer i njima želimo da omogućimo da dobiju ovu veliku pomoć, rekao je ministar finansija Siniša Mali.

Isplata će krenuti odmah od 1. juna, a u prva tri dana juna isplatićemo sve njih, kao što smo u februaru isplatili sve prijavljene za prvih 100 evra, dodao je ministar.

Država je danas svim penzionerima uplatila po 20.000 dinara pomoći. Ukupno oko 1,7 miliona penzionera ovaj iznos u toku dana mogu očekivati na svom tekućem računu, a do novca mogu direktno na šalteru banke, uz pomoć poštara koji će im novac doneti na kućnu adresu ili na bankomatu.

Isplata je jednokratna i u proseku će podići mesečnu penziju za 1.600 dinara. To bi značilo da će prosečna primanja penzionera koja sada iznose 31.000 dinara, biti uvećana na 32.600 dinara.