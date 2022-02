Potresna ispovest novinara Milorada Komrakova o petooktobarskim događajima: BIO SAM TALAC DOS-a!

Novinar Milorad Komrakov, prisećajući se događaja od 5. oktobra 2000. godine, kada je došlo do nasilnog preuzimanja vlasti u Srbiji, u svojoj ispovesti govori o tim dešavanjima.

Nekako smo se probili do izlaza u Abardarevoj ulici. Shvatio sam da smo u dvorištu zgrade koja gleda na Tašmajdanski park. Sve je oko nas gorelo. Zapaljeni televizijski automobili, kroz prozor su bacani delovi nameštaja, puno sveta „slavilo je” duvajući u pištaljke i pevajući navijačke pesme.

Silazimo stepenicama pored dečjeg pozorišta „Duško Radović”, zgrade Doma pionira i spuštamo se ka Takovskoj. Iako su mi šlem i jakna bili preko glave i lica, video sam porušen ulaz u zgradu televizije i vatru koja je tinjala sa spratova.Jedva se moglo hodati, ali vukli su me dalje. Jedan od četvorice je nekoliko puta vikao:

„ Napravite prostora, imamo povređenog”.

Time je nesvesno, skretao pažnju ljudi pored kojih smo prolazili, i koji su, znatiželjno, zagledali „čoveka sa šlemom”. Nikada u životu nisam izbrojao toliko cipela. Mogao sam da gledam samo u trotoar. Dolazimo do Kosovske ulice, prolazimo kroz park pored Savezne skupštine. Od jednog do drugog skupštinskog zdanja, imao sam utisak, prolazili smo satima.Ponovo mi je pozlilo. Pokušavam ljudima oko mene da kažem da mi nije dobro, da ne mogu dalje, da zastanemo.

„Jesi li ti lud, izdrži još malo. Pa, ovde, ako te vide, odmah će te ubiti,” reče jedan od njih. Bio sam na ivici snage. Nastavili su da me vuku. Dolazimo do ulaza u zgradu Skupštine Beograda. Neki ljudi u crnim kožnim jaknama ne dozvoljavaju da iko uđe.

„Imamo Komrakova” jedva je prozborio jedan od četvorice, pazeći da to ne čuje masa kod ulaza. Čovek na vratima je kratko telefonirao i ušli smo. Zavrtelo mi se u glavi, pao sam na pod. Osvestio sam se u holu Gradske skupštine.

Polivali su me vodom dok su fotoreporteri i snimatelji besomučno sevali blicevima, a neke face insistirale da se slikaju sa „ratnim plenom”. Vidim ženu u belom lekarskom mantilu i čoveka u civilu, sa naočarima.

Skupština Beograda, 5.10.2000. oko 22 sata. Talac DOS (levo od mene doktor koji mi pruža pomoć, lik u beloj majci pravi selfi) pic.twitter.com/XG3952vHKZ — Silvana (@Silvana71376830) 10. фебруар 2022.

„Odmaknite se ljudi, on je sada naša briga”, kaže čovek koji se predstavlja imenom i prezimenom. Lekar je. Meri mi pritisak.

Zabrinutog lica govori koleginici da mu se „ovo sve ne sviđa” i da bi bilo dobro da me sklone iz hola. Podižu me na neko kanabe. Dotrčavaju neki momci, urlajući: „Otkud ovaj ovde? Šta ga spašavate?”, obraćaju se lekarima. Žena u belom mantilu uspeva da ih skloni. Nekoliko njih insistira da „naprave snimak sa trofejom”. Ponovo sevaju blicevi. Lekar (na slici sa flašom vode! ) podiže glas: „Čovek je u predinfarktnom stanju! Hoćete da odgovarate za ubistvo? Nikome od nas ovde to nije cilj. Udaljite se.” Poslušali su ga.

Mirnim glasom lekar mi objašnjava moje trenutno zdravstveno stanje. Kaže da će oni pomoći koliko mogu, ali da moram hitno u bolnicu. Daju mi neke lekove. Popio sam.



U jednom trenutku kraj nas se zatekao Čedomir Jovanović, jedan od tadašnjih lidera DOS-a. Pitao je nešto lekara. Obraćam se Jovanoviću: „Kakva je situacija? Ima li povređenih?” Vidim da u ruci drži mobilni telefon. Zamolio sam ga da se javim porodici. Dao mi je svoj aparat. Nisam uspeo da dobijem vezu. A ko zna i da li sam okrenuo pravi broj. Prilazi neko i saopštava da bi bilo dobro da me „sklone iz hola Skupštine”. Odlazimo do velikih vrata jedne kancelarije, odmah tu, u prizemlju. Tek tada vidim da je jedan od one četvorice momaka koji su me doneli u ovu zgradu, i dalje kraj mene. Prepoznajem da je to isti momak koji me je prvi, stegao za rukav u hodniku u Abardarevoj, kada su hteli da me izvedu na ulicu, pa vratili nazad. Pitao sam može li i on sa nama. Nekako mi je ulivao poverenje, sigurnost, mirnoću... Pustili su ga. U toj kancelariji zatičemo dvojicu zaposlenih koji su vrlo ljubazni. Lekari mi ponovo mere pritisak. Ne sećam se da li su mi dali neku inekciju. Ali, taj hrabri čovek učinio je ono što mu nalaže lekarska etika. Rekao mi je da sednem, da pokušam da se odmorim, smirim, i ljubazno saopštio da mora da ode jer ima još pacijenata. Zahvalio sam i njemu i njegovoj koleginici. U kancelariji smo čiji veliki prozor gleda ka ulici Srpskih vladara. Savetovali su nam da zaključamo vrata. Čujem narod koji peva, viče, slavi. Čujem i neke govornike koji se smenjuju u obraćanju narodu sa terase skupštinskog zdanja. Povremeno otvaraju prozor, zbog provetravanja prostorije, i da bi pozdravili kolone ljudi koji prolaze. Nas četvorica smo u sobi. Započinjemo razgovor, spontano. Shvatam da je jedan od mladića član Srpskog pokreta obnove, drugi radi nešto u Skupštini, stalno mu zvoni mobilni telefon. Saznajem ime i prezime studenta iz unutrašnjosti koji je sve vreme uz mene, još iz zapaljene zgrade Javnog servisa. Zamolio sam onog sa mobilnim da pozovem porodicu. Bio je ljubazan. Dobijam vezu. Supruga i deca plaču. Govorim joj gde se nalazim, i da ne brinu...

Ponovo je neko zakucao na vrata. Prepoznajem kolegu Milorada Jovanovića, portparola Demokratske stranke Srbije, bivšeg kolegu iz Javnog servisa.

„Kako si, Miki? Biće sve u redu.”reče Bata (tako smo ga zvali u redakciji). Informisali su me o tvom zdravstvenom stanju. Ne brini, ako bude trebalo, odvešćemo te do bolnice”, nastavio je.

„Šta se ovo dešava, čoveče? Ima li povređenih? Pa, nije moralo sve ovako da se završi. Ti dobro znaš da smo svi radili svoj posao. Najvažnije je da ničiji životi ne budu ugroženi. Ja pojma nemam šta se dešavalo u zgradi, gde su mi kolege?”, otprilike, tako nešto, pitao sam ga u kratkom razgovoru. Odgovorio mi je da je zgrada televizije zapaljena i da nema tačne informacije šta se desilo sa zaposlenima. Zahvalio sam mu što je došao da me vidi. (Milorada Jovanovića tada sam prvi put video od kada je, negde devedesetih godina, otišao iz TV Beograd. Bio je dobar spoljnopolitički novinar, kasnije „ušao” u politiku. Postao član DSS-a i bio ambasador SRJ u Tunisu).

Sa terase Gradske skupštine odzvanjale su reči Vojislava Koštunice koji se obraćao okupljenima. Bila je zaglušujuća buka, praćena ovacijama, aplauzima, pesmom.

Imam „biološki” problem. Ne mogu da se uzdržavam. Moram do toaleta. Trojica prisutnih su se pogledali. Jedan reče da je „klonja u sasvim drugom delu zgrade” i da „ne zna kako ćemo stići”. Dobacili su mi praznu plastičnu flašu od kisele vode. Morao sam da se snađem, „iz bezbednosnih razloga”... Dugo sam bio u toj kancelariji. Već se približavala ponoć. Vrata su se sve čećše otvarala i neki nepoznati ljudi „virili”... Ulazi, odjednom, glumac Sergej Trifunović.

„Ne mogu da verujem da je gotov. Čoveče, pobedili smo ih! Samo da se sada sve ovo mirno završi”, reče glumac, okrećući se ka nama i paleći cigaretu. Odlazi do otvorenog prozora, otpozdravlja masi na ulici, sa visoko podignuta tri prsta.

„A ti, brate, dobro si. Jebi ga, bilo je malo... a? Ma, nije strašno.

Hvala bogu, glava je na ramenu!” reče i ponudi mi cigaretu. Uzeo sam. Nisam želeo da pitam otkud on ovde. Bilo je tih dana još glumaca, umetnika, književnika, slikara, muzičara koji su javno prozivali i Miloševića i SPS i državnu televiziju. Sergej ponovo ode do prozora. Sa ulice se čuje: „Spasi Srbiju i ubi se, Slobodane, Slobodane”. Glumac mi pruža ruku. Tapše me po ramenu, odlazi.

Posle izvesnog vremena ponovo se pojavljuje lekar. Seda pored mene i šapuće: „Gospodine Komrakov, imam veliki pritisak od nekih koji smatraju da vama ovde nije mesto. Kažu da ne bi trebalo više da vas zadržavam, jer vam je pružena medicinska pomoć. Traže da vas pošaljem u bolnicu.”Razumeo sam lekara. Rekao je da će pozvati kola hitne pomoći i da budem spreman da me sprovedu do izlaza. Vratio se vrlo brzo. Zamotao mi je glavu u zavoje. Ništa ne vidim.

„Tako je bezbednije za vas.” reče. Krenuli smo. U holu na kratko zastajemo. Tražim od studenta iz unutrašnjosti broj telefona. Zapisuje mi na parčetu papira. Pozdravljamo se.

„Neću te nikad zaboraviti, brate. Hvala ti na svemu. Spasao si mi život.”rekoh, čvrsto mu stežući ruku.

„E, vala, ni ja tebe, Milorade!” nasmeja se on.

Nikad ga više nisam video. Čuli smo se tačno godinu dana kasnije. Taj hrabri student iz unutrašnjosti, čvrsto me je držao sve vreme od upada demonstranata u zgradu TV. Uz pomoć još nekoliko ljudi uspevao je da zadrži one koji su me pljuvali, psovali, udarali, vređali. Svestan sam da se tada moglo dogoditi i ono najgore. Odlučivale su sekunde.

I danas mi odzvanjaju reči koje su neki, trezveniji, uzvikivali: „Ma, ljudi, mi nismo ubice, mi smo narod. Pustite čoveka!”

Zgradu skupštine Beograda napuštam negde pred ponoć 5. oktobra 2000. godine. Sa zavijenom glavom, gotovo trčeći, „iz bezbednosnih razloga” silazimo niz stepenice, ka ulazu koji vodi ka Skupštini Srbije.

Momak iz SPO-a, izuzetno pažljiv, imao sam osećaj da me i sažaljeva i uvažava, ide za mnom. Preskačući i po tri stepenika, umalo nisam pao i „otkrio” identitet. Ispred jednog od sporednih ulaza čekaju kola hitne pomoći. Ugurali su me unutra. Začulo se zavijanje sirena. Krenuli smo.

„Rečeno nam je da vas vodimo u Urgentni centar.” kaže jedan od dvojice mladih lekara. Kola gotovo mile kroz masu ljudi u ulici Srpskih vladara. Šta bi bilo da neko, slučajno, zatraži pomoć i zaustavi kola, pomislio sam. Momak iz SPO-a mi reče da sagnem glavu. Poslušao sam. Dugo smo se vozili „kroz narod”. Uglavnom smo ćutali.

„Molim vas, doktore, ako je moguće, odvedite me kući. Bolje se osećam” rekao sam u jednom trenutku. Lagao sam. Jedva sam stajao na nogama. Ali, nešto me je „teralo” da ne poslušam lekare.

„OK, ali to je na vašu sopstvenu odgovornost. Tako ćemo i napisati u izveštaju.” reče jedan od lekara.

Stigli smo pred moju zgradu. Mladić, član SPO-a, bar se tako predstavio, otpratio me je do ulaznih vrata stana. Rekao je svoje ime i prezime. Srdačno smo se pozdravili.

Supruga, sin i ćerka, nisu mogli da me prepoznaju.

To je jedina istinita petooktobarska priča o meni.

Počeli su prvi minuti 6. oktobra. Usledili su događaji koji su najavili godine progona.