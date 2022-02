Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, komentarišući sramno korišćenje Srba iz Republike Srpske u političke svrhe od strane opozicije predvođene Draganom Đilasom, kazao je da mu je izuzetno žao zbog toga što su Srbi iz Srpske morali da slušaju razne gadosti o sebi i da je cilj Đilasa i Ponoša da posvađaju i zavade Srbe.

"Beograd pripada čoveku rođenom u Bijeljini ili na mojoj Manjači onoliko koliko i onom ko je rođen na Vračaru. Srpska prestonica pripada svim Srbima. Srpska prestonica pripada svima onima koji hoće u tom gradu pošteno da žive i rade. Ja se zalažem za to da svi Srbi, gde god da se rode, imaju pravo na srpsko državljanstvo", poručio je ministar unutrašnjih poslova i predsednik PS-a Aleksandar Vulin.

Ministar policije i lider PS-a je kazao da Đilas gadosti na račun Srba iz Republike Srpske nije sam smislio i da je cilj tog projekta posvađati, razjediniti Srbe i izazvati sukobe.

"Đilas, Ponoš i ostali koji pričaju gadosti o Srbima iz Srpske su slučajni Srbi. Vi se igrate sa nacijom, vi se igrate sa milion Srba iz Republike Srpske. To je ružno i to je opasno iznad svega. Njihov cilj je da posvađaju Srbe. Ako NATO kandidati Đilas i Ponoš izgube izbore u Beogradu i Srbiji, organizovaće proteste i reći - doveli ste Srbe iz Republike Srpske, i to će im biti opravdanje za poraz na izborima. Ovo je laž koja neće prestati i na nama je da je raskrinkavamo. Još jednom poručujem Srbima u Republici Srpskoj da ovo nije politika Srbije, već gadosti nekolicine pohlepnih ljudi koji bi da opravdaju svoj loš rezultat na izborima. To što rade Đilas i Ponoš, to je zločin. Oni nisu toliko neodgovorni koliko su tuđi, jer ovo što govore, govore iz tuđe glave", poručio je ministar unutrašnjih poslova i lider PS-a Aleksandar Vulin.