'PROSEČNA PLATA U SRBIJI 1.000, A PENZIJE 500 EVRA!' Vučić za TV Pink najavio naredne korake, kao i ciljeve za DALJI NAPREDAK SRBIJE!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, gostujući u Novom jutru izjavio da je zadovoljan trenutnim uspehom Srbije, ali da kako to uvek biva, postoje stvari koje nije uspeo da ispuni, što će se, kako je istakao, u narednom periodu zasigurno promeniti.

"ZADOVOLJAN SAM USPEHOM SRBIJE"

Vučić je, kako je ponovio, zadovoljan sa svim stvarima koje je Srbija do sada uradila, a da je u planu još mnogo toga što će pospešiti život u Srbiji.

- Danas govorim kao predsednik Republike Srbije, i nadam se da neću istupati kao stranački predstavnik. To je moja obaveza, i toga ću da se pridržavam - objašnjava Vučić govoreći o novom zakonu.

Kako je dodao, od 2021. godine, susreo se sa mnogo toga, i da je imao prilike da se uveri u svašta.

- Imate potrebu da se borite i rešavate probleme, a onda se suoočite sa tim da je zemlja u velikom problemu. Najteža odluka doneta je 2014. godine, kada smo išli u mere fiskalne konsolidacije. To je bila teška odluka, ali sam bio spreman - rekao je Vučić.

NAPADAJU JER ONI NISU MOGLI DA OSTVARE OVAKVE REZULTATE

Vezano za 100 evra za mlade, Vučić kaže da je to ukupno 102 miliona evra. Oko 300 miliona evra je izdvojeno za penzionere. "Ukupno, to je više od 500 miliona evra. Sada to možemo, ali ranije nije bilo fabrika, zdravog izvoza, a bilo je korupcije... - dodao je on.

- Ti ljudi su bili tada najbogatiji, a danas to nije slučaj rekao je Vučić.

GRAĐANI O PREDSEDNIKU VUČIĆU:

Vučić je potom imao priliku i da čuje glas građana, koji su govorili o problemima koji treba da se reše u Srbiji, pohvalivši njegovo upravljanje državom.

Jedna dama je rekla da treba da slušamo to što ljudi govore. Naravno, uvek postoje nove teme, ali postoje neke stvari koje su stalne. LJudi kada kažu da nam ekonomija bude bolja, ja želim da znaju da niko to ne može da demantuje u Evropi, da nam je bolje. Srbija je najbrže ekonomski napredovala u celoj Evropi. Na primer, Crna Gora ima 2020. godine - 16 rast, a mi za dve godine imamo plus 6. Mi smo bolji od svih evropskih zemalja. Da smo tako radili proteklih 40 godina bili bismo blizu Nemačke. Po prvi put nam dolaze lekari iz Nemačke koji hoće da se vrate u zemlju, žele da dođu. Imamo problem sa zanatlijama, i moraćemo da uradimo nešto - rekao je predsednik.

On kaže da nam fali vodoinstalatera, vozača, mehaničara, i da moramo da ih vratimo u Srbiju.

- Iz "Kontinentala" će izlaziti 200 kamiona dnevno. Neko mora da vozi to. Video sam da su rekli i da mora da se ulaže u kulturu. Pa radimo to, otvaramo zatvorene muzeje, ulažemo u kulturu. Nezaposlenost je na minimumu, prosečna plata je gotovo za 50 odsto veća. Danas je plata preko 610 evra u Srbiji. To su ogromne razlike. Da li je to dovoljno? Naravno da ne, ali Srbija ide u dobrom smeru - kaže Vučić

POVEĆANJE PLATA I PENZIJA

Vučić je potom istakao da je ideja, da do kraja mandata prosečna plata bude do 1000 evra.

- Bio je Stojan Radenović pre neki dan, i kada vam takav naučnik kaže da je zadovoljan svojom zemljom ne postoji ništa bolje. Kada to kaže Jelena Begović, kada kaže Dana Grujičić kaže da se ulaže u zdravstvo. Hvala vam na tome, neko to sve vidi, i zato nastavljamo sa ambicioznim planovima. Do kraja mandata sledeće vlade prosečna plata će biti 1000 evra. To ne samo da je realno, već i ostvarivo ukoliko ne bude bilo spoljnih problema. Samo me brine da na svetskom nivou ne bude većih potresa - kaže Vučić.

Vučić je rekao, da je za njega lično najvažnije kakav će rezultat pokazati, a ne to, da li se nekom dopada bilo šta drugo kod njega.

On se dotakao i brojnih uvreda koje je dobio na svoj račun, ističući da ga je sramota da to spominje.

- Lepo je kada vas neko napada, a da to ima smisla. Uvrede ne donose rešenje, a lako ih trpim. Nije lako kada su napadi na porodicu, a sve ostalo prilično lako trpim - kaže Vučić.

Kako je dodao, u cilju napda na njegovu porodicu, mnogi su komentarisali da je njegov sin deo Kavačkog klana, a onda se ispostavilo da je taj isti klan, prema informacijama Evropola, želeo da likvidira predsednika, što je kontradiktornost.

- Mi nijedan glas nikada nismo ukrali, a ljudi su verovali da to jesmo, jer su živeli u mehuru, nisu mogli da vide drugo, nisu želeli da razgovaraju sa ljudima. Političari su znali da lažu, a neki su, što je najgore verovali da je to tako - komentarisao je predsednik pojedine delove opozicije.

Komentarišući napade pojedinih medija, kao i reči "paščad" upućenoj pojedinim novinarima, Vučić kaže da bi, za istu stvar, ukoliko bi neko iz vladajuće stranke tako nazvao novinare N1, reakcije bila dosta gore.

- Mi bi završili na vešalima - kaže Vučić.

"ŽELEO SAM DA BUDEM SPORTSKI KOMENTATOR"

Nakon što je pogledao svoj snimak, nastao osamdesetih godina, Vučić se prisetio i bitnog događaja iz detinjstva.

- Za razliku od današnje dece mi smo živeli za sport. Druga su vremena bila. Tada je radio Beograd organizovao uadiciju za spikere, komentatore, mnogo sam želeo da budem sportski komentator - navodi Vučić.

Kako je dodao, oca je strašno nervirao jer je stalno ometao njegovo televizijsko praćenje pojedinih utakmica.

STUDENTSKI DANI

Tokom gostovanja predsednika Srbije, u Novo vikend jutro, uključio se i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić koji se prisetio njihovih zajedničkih studentskih dana.

- To je bilo pre 30 godina, i to je uvek nostalgično. Vesić je stariji u politici od mene, on je devedesetih, kada sam ga upoznao, on je bio neko ko je dosadan kao stenica, u smislu političkih uverenja, i bio je jedan od prvih članova Demokratske stranke. Bio je pun energije - priseća se Vučić.

Kako je dodao, mladost je period kada vri krv, ali je on živeo drugačiji život.

- Mladost sam proveo na stadionu, i nisu mi trebale demonstracije da bih imao neki adernalin. On je uvek imao tu vrstu optimizma, koju ja nisam osećao tada. Nisam bio simpatizer Demokratske stranke, a u politiku sam ušao 1993. godine. Oni su govorili da svi moraju da izađu, ja se sećam da sam došao da izađem na ispit, ustao sam u 4, ali eto, morali smo da izađemo - kaže Vučić.

VOJNIČKI DANI

Upoznao sam Vučića posle školovanja, došao sam na stažiranje u Sarajevu. Ispalo je da ćemo biti u istoj četi, i pripao sam tu. Nakon upoznavanja mi je rekao sa kum ću biti, a onda mi je napomenuo da je taj jedan komandir zvezdaš - nasmejao se njegov prijatelj Mitrović.

Kako je Mitrović dodao, uspomene iz vojske su mu posebno drage, i dosta je lepih priča i dogodovština. On se potom dotakao i njihove rutine, navodeći da su stalno komentarisali i prepričavali kako im je protekao dan u vojsci.

Bilo je i vojničkih ljubavi. Znam da je kružila priča da je Vučić zbog neke cure bio spreman da radi neke stvari koje nisu dozvoljene u JNA. Da je izlazio bez dozvole, preskakao ogradu - prepričavao je Mitrović.

Mitrović navodi da se posle dugo godina sreo sa predsednikom, a susret koji je usledio, bio je takav da se ne može opisati rečima. On je napomenuo da mu je posebno drago to, što je Vučić ostao isti čovek kakav je bio i za vreme vojničkih dana.

- Ja sam ostao u vojsci, Vučić je otišao dalje, i uradio mnogo više nego bilo ko drugi - kaže Mitrović.

Nakon priloga koji je imao prilike da pogleda, Vučić je prokomentarisao neverovatno druženje koje je trajalo 6 meseci.

- Mnogo je lepo ovo! Bile su dve kasarne, i mi smo bili dvojica najboljih drugova, i on je dobio da bude vezista, a ja specijalna pešadija. To je bila kasarna sa najtežim obukama - priseća se predsednik.

Kako je naveo, Mitrović je bio jedan od najdisciplinovanijih vojnika.

- Jesam, bežao sam ja. Imali ste onu žičanu ogradu, ja sam u čizmama bežao preko ograde i prelazio reku, nekad budem mokar do butina, kada zimi nadođe voda. Šta da radite? Budete mladi, kratko vreme traje i da zaljubljenost, pa mislite da zvezde možete da dohvatite! Pa su me hvatali više puta! - rekao je Vučić.

"NE KUVAM ČESTO"

Kada je u pitanju kulinarstvo, predsednik ističe da nema mnogo vremena za pripremanje hrane, a da, kada se odluči da nešto ipak pripremi, to budu makarone i pica.

- Uzmem ono gotovo testo, nabacam šta hoću, i to je to - rekao je Vučić.

ŠTA BI POZNATE LIČNOSTI RADILE DA SU ALEKSANDAR VUČIĆ

- Zoricu Brunclik pozivam, čim se vratim iz Španije. I Kemiša naravno, ona je velika pevačica. Što se Ace Lukasa, sećam se da sam sedeo na utakmici jednom, bili smo matori ljudi, i sećam se da je bio toliko duhovit i zanimljiv da sam više slušao njega nego što sam gledao meč. On je čovek koji ima odličnu energiju - kaže on.

Predsednik podseća i da su ljudi koji ga podržavaju često na meti napada politiških neistomišljenika.

- Šta vi hoćete da uradite tim ljudima. Da im zabranite da misle, da im činite neke sitne pakosti. Ti ljudi su uspeli u životu, ne možete da im naudite nikako - rekao je on.

"NISAM PRETERANI ROMANTIK"

- Ja snevam, ne sanjam, na javi i imam mnogo takvih snova. Ti snovi su uvek vezani za one koji su vam najbliži, ali i iza zemlju i narod. Jedan od njih će da se ostvari, ne znam kako ću da se suzdržim da ne pokažem emocije, kada krene brzi voz do Novog Sada. To je nešto što menja našu svest, pokazuje koliko smo bolji i drugačiji - kaže on.

Predsednik ističe i da u SNS nema čistki, i da je čak pola stranke vodilo kampanju protiv referenduma, i da nikome nije dlaka sa glave falila.

- Ali da li će biti velikih promena u partiji, hoće. I to mora tako da bude - zaključio je predsednik, koji se potom uputio na sednicu Predsedništva i Glavnog odbora SNS.

