(UŽIVO) VUČIĆ: Kao dete sam želeo da budem SPORTSKI KOMENTATOR! Oca sam strašno nervirao! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, gostujući u Novom jutru izjavio da postoje stvari koje još uvek nije uradio a želeo je, međutim, pojedine okolnosti sprečile su dosta toga. Kako je potom naveo, uprkos svim problemima sa kojima se susreo, zadovoljan je uspehom Srbije.

Vučić je, kako je ponovio, zadovoljan sa svim stvarima koje je Srbija do sada uradila, a da je u planu još mnogo toga što će pospešiti život u Srbiji.

- Danas govorim kao predsednik Republike Srbije, i nadam se da neću istupati kao stranački predstavnik. To je moja obaveza, i toga ću da se pridržavam - objašnjava Vučić govoreći o novom zakonu.

Kako je dodao, od 2021. godine, susreo se sa mnogo toga, i da je imao prilike da se uveri u svašta.

- Imate potrebu da se borite i rešavate probleme, a onda se suoočite sa tim da je zemlja u velikom problemu. Najteža odluka doneta je 2014. godine, kada smo išli u mere fiskalne konsolidacije. To je bila teška odluka, ali sam bio spreman - rekao je Vučić.

NAPADAJU JER ONI NISU MOGLI DA OSTVARE OVAKVE REZULTATE

Vezano za 100 evra za mlade, Vučić kaže da je to ukupno 102 miliona evra. Oko 300 miliona evra je izdvojeno za penzionere. "Ukupno, to je više od 500 miliona evra. Sada to možemo, ali ranije nije bilo fabrika, zdravog izvoza, a bilo je korupcije... - dodao je on.

- Ti ljudi su bili tada najbogatiji, a danas to nije slučaj rekao je Vučić.

Vučić je potom imao priliku i da čuje glas građana, koji su govorili o problemima koji treba da se reše u Srbiji, pohvalivši njegovo upravljanje državom.

- Siguno bi bilo i onih koji bi opsovali. Naravno, uvek posrtoje neove teme i stvari koje su stalne. Kada ljudi kažu da nam ekonomija bude bolja, ja znam, i to niko ne može da demantuje. U poslednje dve godine, kada kreće korona, Srbija je najbrže napredovala u celoj Evropi - kaže Vučić.

Vučićč je potom, govoreći o napredku Srbije, napomenuo da u našu zemlju konačno dolaze i strani investitori, kao i to da se gradi sve više fabrika, ističući da je najveći cilj da se zanatlije zadrže u Srbiji, kojoj su neophodni.

Kako kaže, u kulturu se nikada više nije ulagalo.

- Nezaposlenost nam je takođe na minimumu. To su rezltati kojima čovek može da bude samo ponosan - dodao je Vučić.

POVEĆANJE PLATA I PENZIJA

Vučić je potom istakao da je ideja, da do kraja mandata prosečna plata bude do 1000 evra.

- To je realno i ostvarivo, ako ne bude spoljnih problema, znate na šta mislim... - naveo je Vučić.

Kako je dodao, pored toga, cilj je da i penzije budu u proseku oko 500 evra.

Vučić je potom dodao, da je za njega lično najvažnije kakav će rezultat pokazati, a ne to, da li se nekom dopada bilo šta drugo kod njega.

On se dotakao i brojnih uvreda koje je dobio na svoj račun, ističući da ga je sramota da to spominje.

- Lepo je kada vas neko napada, a da to ima smisla. Uvrede ne donose rešenje, a lako ih trpim. Nije lako kada su napadi na porodicu, a sve ostalo prilično lako trpim - kaže Vučić.

Kako je dodao, u cilju napda na njegovu porodicu, mnogi su komentarisali da je njegov sin deo Kavačkog klana, a onda se ispostavi da je taj isti klan, prema informacijama Evropola, želeo da likvidira predsednika, što je kontradiktornost.

- Mi nijedan glas nikada nismo ukrali, a ljudi su verovali da to jesmo, jer su živeli u mehuru, nisu mogli da vide drugo, nisu želeli da razgovaraju sa ljudima. Političari su znali da lažu, a neki su, što je najgore verovali da je to tako - komentarisao je predsednik pojedine delove opozicije.

Komentarišući napade pojedinih medija, kao i reči "paščad" upućenoj pojedinim novinarima, Vučić kaže da bi, za istu stvar, ukoliko bi neko iz vladajuće stranke tako nazvao novinare N1, reakcije bila dosta gore.

- Mi bi završili na vešalima - kaže Vučić.

"ŽELEO SAM DA BUDEM SPORTSKI KOMENTATOR"

Nakon što je pogledao svoj snimak, nastao osamdesetih godina, Vučić se prisetio i bitnog događaja iz detinjstva.

- Za razliku od današnje dece mi s mo živeli za sport. Druga su vremena bila. Tada je radio Beograd organizovao uadiciju za spikere, komentatore, mnogo sam želeo da budem sportski komentator - navodi Vučić.

Kako je dodao, oca je strašno nervirao jer je stalno ometao njegovo televizijsko praćenje pojedinih utakmica.

Tokom gostovanja predsednika Srbije, u Novo vikend jutro, uključio se i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić koji se prisetio njihovih zajedničkih studentskih dana.

- To je bilo pre 30 godina, i to je uvek nostalgično. Vesić je stariji u politici od mene, on je devedesetih, kada sam ga upoznao, on je bio neko ko je dosadan kao stenica, u smislu političkih uverenja, i bio je jedan od prvih članova Demokratske stranke. Bio je pun energije - priseća se Vučić.

