'TO JE DOKAZ DA SU NAM FINANSIJE ZDRAVE!' Vučić: Izdvojili smo više od 500 miliona za razne pomoći!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je jutros kod Jovane Jeremić u "Novom vikend jutru" na TV Pink. Vučić je govorio tom prilikom o povećanju peznija, ali i o novoj pomoći mladima od 100 evra.

- Negde u periodu od 2012. imali smo potrebu da rešavamo probleme. Imali smo nasleđene obaveze koje nismo mogli da ispunimo, jer neka obećanja nisu bila zasnovana na ekonomskim faktorima. Ne možete tek tako da povećate plate i penzije, morate da imate ekonomski rast i sve ostalo - rekao je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Dodao je da se u tim trenucima moralo ići u skladu sa fiskalnom konsolidacijom.

- Razgovarali smo sa Svetskom bankom i MMF. Danas imamo stabilne finansije, dinar nam je čvrst, stabilan prema evru - kazao je predsednik.

Kako kaže, naravno da i dalje ima ljudi koji jedva sastavljaju kraj s krajem, ali da "zato nastavljaju da rade".

Vezano za 100 evra za mlade, Vučić kaže da je to ukupno 102 miliona evra. Oko 300 miliona evra je izdvojeno za penzionere. "Ukupno, to je više od 500 miliona evra. Sada to možemo, ali ranije nije bilo fabrika, zdravog izvoza, a bilo je korupcije... - dodao je on.