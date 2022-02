VUČIĆ I VESIĆ SU DRUGOVI IZ KLUPE: Predsednik se prisetio studentskih dana! (VIDEO)

Tokom gostovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Novo vikend jutro uključio se i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić koji se prisetio njihovih zajedničkih studentskih dana.

- To je bilo pre 30 godina, i to je uvek nostalgično. Vesić je stariji u politici od mene, on je devedesetih, kada sam ga upoznao, on je bio neko ko je dosadan kao stenica, u smislu političkih uverenja, i bio je jedan od prvih članova Demokratske stranke. Bio je pun energije - priseća se Vučić.

Kako je dodao, mladost je period kada vri krv, ali je on živeo drugačiji život.

- Mladost sam proveo na stadionu, i nisu mi trebale demonstracije da bih imao neki adernalin. On je uvek imao tu vrstu optimizma, koju ja nisam osećao tada. Nisam bio simpatizer Demokratske stranke, a u politiku sam ušao 1993. godine. Oni su govorili da svi moraju da izađu, ja se sećam da sam došao da izađem na ispit, ustao sam u 4, ali eto, morali smo da izađemo - kaže Vučić.