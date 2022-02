(UŽIVO) VUČIĆ STIGAO NA SEDNICU SNS: Sastaju se članovi Predsedništva i Glavnog odbora!

11.00 – Stigao predsednik Vučić

Predednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić stigao je na sednicu.

10.55 – Ana Brnabić stigla na sednicu

Premijerka Srbije Ana Brnabić stigla je na sednicu SNS.

10.50 – Članovi pristižu na sednicu

Članovi SNS pristižu na sednicu, a među prvima su stigli Goran Vesić, Tomislav Momirović, Darija Kisić Tepavčević, Milenko Jovanov, Siniša Mali, Mladen Šarčević, Maja Gojković, Miloš Vučević, Vladimir Orlić, Petar Petković.

Vučić: Neće biti čistke u SNS!

Neće biti "čistke" u Srpskoj naprednoj stranci, ali će biti promena, izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić uoči sednice Predsedništva i Glavnog odbora SNS. Na pitanje da li će biti "čistki" u SNS, Vučić je za TV Pink rekao da ne voli takve izraze, jer je, kaže, što se "čistki" tiče, to karakteristično za neke druge stranke, koje izbacuju ljude koji se sa predsednicima tih stranaka ne slažu. - Mi to ne radimo. Kod nas se videlo i po pitanju referenduma, pola stranke je vodilo kampanju za opciju ''ne'' i nikome ''dlaka s glave'' nije falila. To su razlike koje postoje i koje morate da poštujete - rekao je Vučić. Tako da "čistki", kaže, neće biti: - A, da li će biti velikih promena, biće svakako i toga mora da bude.