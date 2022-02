PRUGOM SE DO NOVOG SADA IŠLO 26 KILOMETARA NA SAT, SADA ĆE 200! Vučić: To menja našu zemlju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na RTV Pink da se nakada od Beograda do Novog Sada prugom išlo 26 kilometara na sat, a da će se sada ići brzinom od 200 kilometara na sat.

Za tačno mesec dana, vozićemo se brzom prugom, 200 kilometara na sat, od Beograda do Novog Sada, za samo 35 minuta, kaže predsednik Aleksandar Vučić.

On je za TV Pink, na pitanje šta sanja predsednik Vučić, rekao da se njegovi snovi, osim onih vezanih za njegove najbliže, uvek odnose na zemlju i narod, a jedan će, kaže, uskoro da se ostvari.

- Ne znam kako ću da se uzdržim kada krene brzi voz Beograd - Novi Sad. A, taj voz će posle ići i do Subotice, Niša. To je nešto što menja zemlju, svest, pokazuje koliko smo uspešniji, drugačiji, bolji, jer je do sada tom prugom voz išao brzinom 26 kilometara na sat - rekao je Vučić.

Za tačno mesec dana, krenuće brzi voz do Novog Sada, a karta će biti 1.600 dinara, što je, dodaje, mnogo jeftinije nego put automobilom.

- Od centra Beograda do centra Novog Sada za 1.600 dinara, za 35 minuta, jer taj voz neće stajati između. Karta u drugom vozu će biti jeftinija, on će ići 55 minuta, a stajaće na nekoliko stanica, Zemun, Batajnica, Pazova, Inđija, Čortanovci, Karlovci, Petrovaradin - rekao je Vučić.

Ovakav voz se prvi put sreće ne samo u Srbiji već i u ovom delu Evrope. On ima potpunu automatsku kontrolu upravljanja.

Prva testiranja počela su 17. januara ove godine, a već prvih dana dostignuta ja brzina od 200 kilometara na čas, i od tada više puta dnevno voz ostvaruje ovu brzinu.

Voz će do Batajnice ići brzinom ispod 200 kilometara na čas, a nakon toga dositzaće rekordno ubrzanje, i 200 kilometara na čas saobraćaće do samog ulaska u Novi Sad.