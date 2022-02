STAVILI SMO TAČKU! Brnabić nakon sednice SNS: Rio Tinto nema više ništa u Srbiji!

"Stavili smo tačku jasno i nedvosmisleno", napomenula je Ana Brnabić danas obraćajući se nakon sednice Predsedništva i Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

Prema njenim rečima, zemljište koje je kupila ova kompanija biće vraćeno u poljoprivredno zemljište.

"To smo krenuli da radimo, odnosno katastar, jer je to bilo nešto što je posledično išlo iz svih odluka o ukidanju Rio Tinta, prostornog plana itd. Čula sam onda da je Rio Tinto potpisao ugovor za još neke parcele - to je, koliko razumem, ugovor koji su oni ranije sklopili, pa su ga potpisali, ali Rio Tinto nema više ništa u Republici Srbiji. Ima tu zemlju što su kupili, koju mi ne možemo da im oduzmemo zato što je to privatna zemlja, ali da smo stavili tačku - stavili smo tačku", kazala je Brnabićeva.