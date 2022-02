'AKO SE TO DESI, SRAVNIĆU ZAGREB SA ZEMLJOM!' Evo zbog čega je Milošević ŽESTOKO ZAPRETIO Tuđmanu

Slobodan Milošević je zapretio hrvatskom predsedniku da će ratna avijacija sravniti glavni grad te zemlje ako se Tuđman usudi da uradi jednu stvar.

O odnosu Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana se i dan danas mnogo govori. Primera radi, Miroslav Lazanski je u jednom intervjuu detaljno analizirao pojedine razlike između Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana. On je govoreći o njima dvojici istakao da je Tuđman imao jaču stratešku viziju od Miloševića.

"Milošević i Tuđman su sve vreme rata bili na vezi. Dogovarali su se. Republika Srpska Krajina bi se možda sačuvala da su prihvatili plan Z4. Ali ruku na srce, ne možete vi sačuvati Republiku Srpsku Krajinu kad je cvet inteligencije otišao u Beograd ili u inostranstvo. Ostao samo go seljak i radnik. Koga ste imali na čelu Krajine? Miliconer, svaka čast policajcima, magacioner i zubar. Pa kako ćete imati državu sa tim trilingom na vlasti. Hrvati su imali doktore nauka", rekao je Lazanski.

On je istakao da Tuđman nije bio nesposoban.

"Tuđman je imao jaču stratešku viziju od Slobodana Miloševića. Milošević je bio bankar. Njegov politički habitus odlučivanja je bio po principu – aj sad ćemo mi sa ovim političarima Ljig, Svrljig, Aleksinac. Tuđman je bio školovani oficir JNA, i to general. Jeste Tuđman bio nacionalista ali je oko sebe okupio trust mozgova Hrvata. Što iz dijaspore što iz Hrvatske koji su ga savetovali", rekao je Lazanski.

S druge strane Anto Nobilo, poznati hrvatski advokat izjavio je tokom devedesetih da su "u strateškom smislu, Tuđman i Milošević bili saveznici, premda su u Hrvatskoj i BiH ponegde bili u taktičkom sukobu". On je krajem prošle godine u intervjuu za Kurir rekao da je misli da je ta njegova opaska bila tačna.

"Najviše crpim saznanja iz sedmoipogodišnjeg suđenja komandantu operativne zone HVO - Srednja Bosna, generalu Tihomiru Blaškiću, u Hagu. Bio sam mu branilac. I Tuđman i Milošević su imali ideju podele Bosne. Taktizirali su pod pritiskom međunarodne zajednice, ali, da su mogli, sigurno bi podelili Bosnu. Obojica su smatrali da bi - ako se Srbija i Hrvatska dogovore i podele Bosnu i Hercegovinu - to mogao biti osnov za dugotrajni mir", otkriva Nobilo.

Da je bilo situacija u kojima je Milošević umeo žestoko da zapreti Tuđmanu svedoči i nekadašnji načelnik Odseka za krvne delikte.

"Ofanziva hrvatske i muslimanske vojske ka Banjaluci tokom devedesetih je bila potpomognuta i evropskim snagama bezbednosti. Aktivno su učestvovali tako što su davali artiljersijsku podršku. Bio je to pokušaj ulaska u Banjaluku. A sve to je sprečio Slobodan Milošević koji je zapretio Franji Tuđmanu da ako bude ušao u Banjaluku se to dogodi da će avijacija sravniti Zagreb sa zemljom", rekao je on.

Trebalo bi podsetiti da je tokom rata devedesetih Tuđman umalo poginuo i to baš u Zagrebu. O tome je takoše govorio Lazanski prisetivši se 7. oktobra 1991. godine kada su avioni JNA gađali Banske dvore, sedište Vlade republike Hrvatske u Zagrebu.

"Banski dvori nisu bili namešteni. To se stvarno desilo. Banski dvori su zaista bombardovani. Znam kako je sve išlo. Godinama sam i ja verovao da su to Hrvati namestili kao foru, ali nisu. Falilo je 38 sekundi da na licu mesta budu ubijeni Franjo Tuđman i Ante Marković. Raketa je zakasnila 38 sekundi", okrio je Lazanski još davne 2013.