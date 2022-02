HIT TVIT UŽIVO NA TV PINK! Brnabić: Nikada mi ne bi palo na pamet da neko može da se kupi za 100 evra, imam drugačiju percepciju mladih ljudi

Pratite novo izdanje emisije "Hit Tvit" na programu TV Pink.

Premijerka Srbije Ana Brnabić je govoreći o sednici Predsedništva i GO SNS ukazala da je doneta odluka da se lista zove "Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve".

- To jeste naš moto i najbolje odslikava našu politiku, imamo rezultate kojima svako u Srbiji može da se ponosi, ali ništa od toga ne bi bilo moguće bez povrenja naroda. To su bile hrabre, vizionarske odluke - istakla je Brnabić.

On je ukazala da je SNS dobila podršku ljudi kojima politika ne treba i kojima može da naškodi.

- Sama ta podrška nam daje vetar u leđa da uđemo u kampanju i da se to vidi bez obzira na ogroman uticaj tajkunskih medija i mrzitelje - navela Brnabić i podvukla da je SNS stranka tima, te dodala da će Goran Vesić biti na nekoj od lista.

- Gledećamo da se imena ne ponavljaju - dodala je Brnabić.

Nenad Miloradović, pomoćnik ministra odbrane je rekao da su mnoge kapitalne sposobnosti vojske zanovljene.

- Nabavka lovaca je najskuplji potez koji može preduzeti vojni menadžment, to nije jedina opcija koja se razmatra, ali se o tome ozbiljno razmišlja - rekao je Miloradović.

General Milorad Stupar je rekao da je najveća kruna u njegovoj karijeri komandovanje specijanom 72. brigadom.

- Izvodila je niz specijalnih zadataka i nigde nije prekršila međunarodno pravo. Nije protivzakonito učestvovati u ratu, samo ponašanje može biti protivzakonitio. Ja sam oficir srpskog naroda, a gde god je trebalo ja sam pomagao - rekao je Stupar.

Predlog broj 1 - Tužba za mito 1.deo

Brnabić je istakla da su mnoge druge zemlje na isti način pokušale da ublaže posledice korone.

- Mi smo bili u tome uspešni, do sada smo dali 8,7 milijardi evra podrške privredi i građanima, to je 18 odsto našeg BDP. Zahvaljujući toj podršci smo imali najmanji ekonomski pad. Krivičnu prijavu podnose oni koji su zaslužni za to da je između 400 i 600 hiljada ljudi ostalo bez posla tokom ekonomske krize - rekla je premijerka.

Prema njenim rečima, ti ljudi dana podnose krivičnu prijavu koji je inicirao tu vrstu podrške prvo prema penzionerima, pa onda i mladim ljudima.

- To jeste pametna i dobra ekonomska mera. Taj novac ide u potrošnju, ali i da vide da nisu zaboravljeni od strane države, da im kažemo: "Izvinite zbog svega što smo morali da uradimo" - dodala je Brnabić.

Kada je Đilas uzeo 619 miliona evra je u redu, sa njim ste partner, on vam je šef, ali kada Vučić, valda i vlast hoće da daju mladima 100 evra onda je to za krivičnu prijavu. Naša kasa niti je prazna, niti mislim da će oni ikada doći na vlast. Za mene je ovo prva kampanja ikada da vidim da neko umesto da govori o izgradnji i dolasku investitora, priča o rušenju, smanjenju plata...

Kako je podvukla, njoj nikada ne bi palo na pamet da neko može da se kupi sa 100 evra, te da ima drugačiju percepciju tih mladih ljudi.

- Ljudi koji misle da neko može da se kupi za 100 evra se preporučuju da vode ovu zemlju - podvukla je Brnabić.

NE MOGU SE SRPSKA DECA KUPITI SA 100 EVRA

Stupar kaže da je zapanjen idejom o podnošenju krivične prijave.

- Mnogo toga kod mladih sada ne funkcioniše. Meni je drago što i u uslovima kada roditelji imaju problema sa održavanjem budžeta, držva prvo pomogla penzionerima, a onda smogla snage da pomogne i mladima. Ne mogu se srpska deca kupiti sa 100 evra, ali je to znak pažnje, da država razume da im je pandemija uzela deo mladosti - rekao je Stupar.

