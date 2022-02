USPELI SMO ZAJEDNO DA PROMENIMO SRBIJU! Brnabić: Izgradnja brze pruge BG - NS je ono što nas čini ZEMLJOM POBEDNIKA!

U novom izdanju emisije "Hit Tvit" gosti su bili premijerka Srbije Ana Brnabić, pomoćnik ministra odbran Nenad Miloradović i general Milorad Stupar.

Premijerka Srbije Ana Brnabić je govoreći o sednici Predsedništva i GO SNS ukazala da je doneta odluka da se lista zove "Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve".

- To jeste naš moto i najbolje odslikava našu politiku, imamo rezultate kojima svako u Srbiji može da se ponosi, ali ništa od toga ne bi bilo moguće bez povrenja naroda. To su bile hrabre, vizionarske odluke - istakla je Brnabić.

On je ukazala da je SNS dobila podršku ljudi kojima politika ne treba i kojima može da naškodi.

- Sama ta podrška nam daje vetar u leđa da uđemo u kampanju i da se to vidi bez obzira na ogroman uticaj tajkunskih medija i mrzitelje - navela Brnabić i podvukla da je SNS stranka tima, te dodala da će Goran Vesić biti na nekoj od lista.

- Gledećamo da se imena ne ponavljaju - dodala je Brnabić.

Nenad Miloradović, pomoćnik ministra odbrane je rekao da su mnoge kapitalne sposobnosti vojske zanovljene.

- Nabavka lovaca je najskuplji potez koji može preduzeti vojni menadžment, to nije jedina opcija koja se razmatra, ali se o tome ozbiljno razmišlja - rekao je Miloradović.

General Milorad Stupar je rekao da je najveća kruna u njegovoj karijeri komandovanje specijanom 72. brigadom.

- Izvodila je niz specijalnih zadataka i nigde nije prekršila međunarodno pravo. Nije protivzakonito učestvovati u ratu, samo ponašanje može biti protivzakonitio. Ja sam oficir srpskog naroda, a gde god je trebalo ja sam pomagao - rekao je Stupar.

Predlog broj 1 - Tužba za mito 1.deo

Brnabić je istakla da su mnoge druge zemlje na isti način pokušale da ublaže posledice korone.

- Mi smo bili u tome uspešni, do sada smo dali 8,7 milijardi evra podrške privredi i građanima, to je 18 odsto našeg BDP. Zahvaljujući toj podršci smo imali najmanji ekonomski pad. Krivičnu prijavu podnose oni koji su zaslužni za to da je između 400 i 600 hiljada ljudi ostalo bez posla tokom ekonomske krize - rekla je premijerka.

Prema njenim rečima, ti ljudi dana podnose krivičnu prijavu koji je inicirao tu vrstu podrške prvo prema penzionerima, pa onda i mladim ljudima.

- To jeste pametna i dobra ekonomska mera. Taj novac ide u potrošnju, ali i da vide da nisu zaboravljeni od strane države, da im kažemo: "Izvinite zbog svega što smo morali da uradimo" - dodala je Brnabić.

Kada je Đilas uzeo 619 miliona evra je u redu, sa njim ste partner, on vam je šef, ali kada Vučić, valda i vlast hoće da daju mladima 100 evra onda je to za krivičnu prijavu. Naša kasa niti je prazna, niti mislim da će oni ikada doći na vlast. Za mene je ovo prva kampanja ikada da vidim da neko umesto da govori o izgradnji i dolasku investitora, priča o rušenju, smanjenju plata...

Kako je podvukla, njoj nikada ne bi palo na pamet da neko može da se kupi sa 100 evra, te da ima drugačiju percepciju tih mladih ljudi.

- Ljudi koji misle da neko može da se kupi za 100 evra se preporučuju da vode ovu zemlju - podvukla je Brnabić.

NE MOGU SE SRPSKA DECA KUPITI SA 100 EVRA

Stupar kaže da je zapanjen idejom o podnošenju krivične prijave.

- Mnogo toga kod mladih sada ne funkcioniše. Meni je drago što i u uslovima kada roditelji imaju problema sa održavanjem budžeta, držva prvo pomogla penzionerima, a onda smogla snage da pomogne i mladima. Ne mogu se srpska deca kupiti sa 100 evra, ali je to znak pažnje, da država razume da im je pandemija uzela deo mladosti - rekao je Stupar.

Predlog broj 2 - Kandidat Ponoš

Brnabić je ocenila da su odnosi u opoziciji zanimljivi i kompleksni, ali da je svakako Ponoš NATO general.

- To ne kažem ni u pozitivnom, ni u negativnom smilsu, već kao činjenicu, to se vidi iz više depeša Vikiliksa. To nije bilo u neskladu sa tadašnjom politikom - rekla je premijerka Srbije i ukazala da se u jednoj od njih navodi da je Ponoš rekao da se zalaže za punopravno članstvo Srbije u NATO paktu.

Kako je dodala, da li je reforma vojske uspešan projekat zavisi od toga iz kog se ugla gleda, ako je to bilo po zahtevu NATO, onda je veoma uspešan, ako govorimo o interesu građana bio je potpuno neuspešan.

- Uništili ste pravosuđe, ubili ste vojsku, nikakva sloboda medijia, imate rastući javni dug, deficit budžeta od preko 6 odsto, više od 50 odsto nezaposlenih i nakon toga i dalje pričate o povratku na vlast i o tome da imaju viziju. U čijem su interesu radili? Kako je Ponoš samo u dva koraka postao prvi čovek Vojske Srbije, sumnjam da je to bila samo ideja Tadića. Sigurno je to bilo nametnuto. I kako je sada postao predsedsednički kandidat? Očigledno ga je promovisala neka nevidljiva ruka o kojoj ništa ne znamo - dodala je Brnabić.

Stupar je govoreći o vremenu kada je Ponoš bio načelnih generalštaba, rekao da je Srbija imala peh što je tim sistemom 10 godina rukovodio Tadić i taj sistem urušio.

- Takozvanu reorganizaciju vojske su sprovodili protivustavno i protivzakonito, po onome što je zamislio Tadić ili po naređenima NATO pakta. Jedan od protivzakonitih poteza je i postavljenje Ponoša. Nigde se ne dešava da se za načelnika generalštaba postavlja komandir voda - rekao je Stupar.

Oni nije bio osposoljen za rukovođenje jednim tako sliženim sistemom. Postavljen je partijski na to mesto, samovoljom, protivzakonito odlukom tadašnjeg predsednika. To je operacija "Ćuran" kojom je borbena sposobnost srpske vojske smanjena na 60 odsto, sa 400 bataljona, su je sveli na 100. Oni su pravili vojsku za NATO misije, a ne za odbranu države.

Stupar ocenio da su Tadić i Ponoš uništili vojsku više nego NATO.

- Unišatavanjem vojske dolazite u situaciji i da vas protivnici potcenjuju - rekao je Stupar.

Miloradović je kazao i da se ne sumnja u namere, jasno je kakve su posledice.

- To se moglo sprovesti na mnogo kvalitetnije načine. Samo za strele je bačeno 50 miliona dolara. Uništeno je mnogo perspektivnog oružja - dodao je Miloradović.

Predlog broj 3 - Čekajući Ruse

Stupar je ocenio da je situacija u Ukrajini blizu višedimenzionalne agresije.

- Ako Rusija zaštiti svoje stanovništvo biće agresor, ako to ne učini, imaće "Oluju" a izbori su za dve godine. Oružani sukob mogu da spreče samo dve hladne glave Vašingtona i Moskve. Sve je pripremljeno za napad - rekao je Stupar.

Miloradović je ubeđen da neće doći do konflikta.

- Međutim, moramo se navikavati na oštru, ratnu retoriku u okruženju. Lupanjem ratnih bubnjeva ne sluti na dobro - rekao je Miloradović.

Brnabić je izrazila nadu da će diplomatija pobediti, ali da bi sukob mogao doneti brojne ekonomske implikacije.

- Imamo pune robne rezerve, ali radimo na tome da imamo dovoljno energenata i hrane i da cene hrane ostanu pod kontrolom - dodala je premijerka.

Predlog broj 4 - BG-NS

- To su neverovatne stvari, stvari koju Srbiju prave drugačijom zemljom, zemljom pobednika! Čitav taj projekat oko dve milijarde evra. To nije bilo nezamislivo ne samo zbog novca, već zbog straha od neuspeha. Vučić se usudio da sanja, i to jesu njegovi snovi i njegova vizija - jasna je Brnabić.

I kaže da je sada modernizacija železničkog sistema potpuno normalna i da se razmišlja o tome šta dalje.

- Uspeli smo zajedno da promenimo Srbiju i da imamo samopuzudanje da možemo da napredujemo - istakla je Brnabić.

- Podizanje saobraćajne infrastrukture je kapitalna stran za svaku državu. Samo kada se setim koliko smi iz obrambene industrije sati ostavili i Ibarskoj magistrali... - istakao je Miloradović.

Stupar je istakao da je ključna promena svesti.

Brnabić je govoreći o najavljenim protestima, rekla da je neprihvatljivo organizovati proteste na Sretenje, državni praznik.

- Sada imamo poziv od tog pokreta, vidimo da je tamo pod šatorom neka žurka, to je valjda sada Pokret "Pokreni-okreni" vrti se tamo neko pečenje. Ja svakako ne bih radila tako nešto na Sretenje, posebno kada je reč o ljudima koji imaju broj telefona i predsednika valde i predsednika države. Ne očekujem da se jave, mislim da je to politički performans - istakla je Brnabić.

Predlog broj 4 dobio je najveći broj glasova.

Glasanje:

Rašić iz Pećinca je glasao za predlog broj 4.

Željko iz Osečine je glasao za predlog broj 4.

Ksenija iz Šapca je glasala za predlog broj 4.

Brnabić je glasala za predlog broj 4.

Miloradović je glasao za predlog broj 3.

Stupar je glasao za predlog broj 2.